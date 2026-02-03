NBA:ssa on ESPN:n mukaan tehty valtava pelaajakauppa, jonka osapuolet ovat suomalaisittain mielenkiintoiset seurat Memphis Grizzlies ja Utah Jazz.
Koripallon tähtitoimittaja Shams Charanian mukaan Tuomas Iisalon valmentama Memphis luopuu tähtipelaajastaan Jaren Jackson Juniorista. Jackson on kaksinkertainen tähdistöpelaaja. Hänet valittiin NBA:n parhaaksi puolustavaksi pelaajaksi kaudella 2022–2023.
Jacksonilla on vielä kolme vuotta jäljellä viisivuotista ja 205 miljoonan dollarin arvoista sopimustaan.
Lisäksi kaupassa Utahiin liikkuvat John Konchar, Jock Landale ja Vince Williams Jr.
Memphis saa Lauri Markkasen tähdittämästä Utah Jazzista vastineena Walter Clayton Juniorin, Kyle Andersonin, Taylor Hendricksin, Georges Niangin sekä kolme tulevaa NBA-varausvuoroa.
Massiivisessa treidissä liikkuu siis kaikkiaan kahdeksan pelaajaa.