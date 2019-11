Torilla tavattiin – Huuhkajat-hulinoiden kurittaman Mantan patsaan kunto käydään pian tarkistamassa nosturilla: "Paljon saumoja, jotka saattavat haljeta"

– Tottakai Mantalla pitää tavata ja juhlia, se on ihan selvä. Huoli on juhlijoiden turvallisuudesta ja toisaalta Mantankin sietokyvystä ja kestämisestä. Juhlinta ja rakkaus sitä veistosta kohtaan on rajua, hän kertoo.

"Kaikkea kivaa ei pidä kieltää"

– Se on ohutta pronssivalua. Valun paksuus on noin neljä senttiä. Siellä on paljon saumoja, jotka saattavat haljeta. Hänellä on siro olemus: kaunis kaula ja sirot kädenvarret. Tällaiset kohdat saattavat siinä vaurioitua helposti, Tanninen-Mattila kertoo.