VR:n vuoro Turusta Helsinkiin peruttiin savuhavainnon vuoksi

Matkustajat ohjattiin odottamaan korvaavia bussilinjoja.

VR perui vuoronsa Turusta Helsinkiin epäillyn tulipalon vuoksi.

MTV Uutisten lukijan mukaan paikalle saapui useita paloautoja.Lukijan kuva

Matkustajat ohjattiin jatkamaan matkaansa korvaavilla bussiyhteyksillä.

Junan henkilökunta havaitsi alkutarkastuksen yhteydessä yhdessä junavaunussa savun hajua sekä hieman näkyvää savua Turun rautatieasemalla.

Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ei vaunussa havaittu mitään tulipaloon viittaavaa, kevyttä hajua lukuunottamatta.

Pelastuslaitos tarkasti junavaunun yhdessä junan henkilökunnan kanssa eikä savun aiheuttajaa löydetty.

Vaunu toimitetaan tarkempaan tarkastukseen ja korjattavaksi. Matkustajia ei oltu ehditty ottaa sisään junaan ennen kuin savun haju havaittiin.

Artikkelia korjattu 24.8.2025 kello 13.36: Junaa ei evakuoitu vaan savun haju havaittiin ennen kuin matkustajat otettiin junaan sisään.