Museojohtajakin huolissaan Havis Amandan käytöstä juhlimisessa: "Manta on 111-vuotias ja hyvin hauras"

– Se on ontto ja ohut pronssipatsas. Sen sisällä on tukirakenteita, mutta se ei kestä halailua tai muita iskuja, Tanninen sanoo.

– On ollut ihanaa seurata MM-kullan juhlintaa ja ihmisten riemua. Mantalla on ollut monta halaajaa, mutta Manta on kuitenkin jo 111-vuotias ja hyvin hauras. Vaarassa ovat niin patsas kuin juhlijatkin. Seuraavaan kultajuhlaan pitäisi keksiä joku muu juhlintapaikka, Razmyar kirjoitti tviitissään.