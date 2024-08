Topi Raitasella on edessään isojen päätösten syksy – suoraa puhetta tilanteesta: "Eihän se niin saisi olla"

Raitanen, 28, on ollut kesän mittaan kaukana omasta huipputasostaan. Kausi alkoi toukokuussa Saksassa paremmin kuin kertaakaan koko uralla, mutta aika 8:21,00 on vielä kolme ja puoli kuukautta myöhemminkin koko kesän paras veto.

– Kesän aikana on ollut vaikeuksia. Totta kai se on ihan sairasteluita, mutta varmasti myös muita valintoja olisi pitänyt tehdä toisin.

– Meillä kestää kilpailukausi pari kuukautta, ja sen aikana mitataan, mitä talvella on saatu aikaan. Se on hyvin lyhyt aika muuttaa kurssia, jos tulee sairasteluita tai on muuta vaivaa. Se on raadollista, mutta onneksi aina tulee seuraava kausi, ja sitten pystyy uudestaan onnistumaan.