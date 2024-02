– Olen tehnyt ehkä vähän vähemmän kovaa voimaa, se on ehkä selkein juttu. On lähdetty hakemaan juoksukykyisyyttä takaisin ja on pitänyt ottaa raa'asta voimaharjoittelusta pois, 31-vuotias Neziri kertoo.

– Varsinkin, kun on 2–3 vuotta ollut loukkaantumista ja pystynyt tekemään oikeastaan pelkkää punttia, ajateltiin, että sen voi jättää minimiin. Hyvin on voimatasot pysyneet siitä huolimatta.

Kohti kovaa kesää

Kun harjoituskausi on sujunut hyvin ja ilman mitään takapakkeja, lataa Neziri kovia odotuksia kesään. Hallikaudella porilaistunut juoksija on kellottanut 60 metrin aidoissa parhaimmillaan ajan 8.06, ja vaikka pari viimeisintä kisaa on sujunut alavireisesti, on hallikausi ollut "iso plussa ennen kesää".