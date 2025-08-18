Wilma Murrolta iso kisauutinen

Wilma Murto jatkaa kisaamista tulevana viikonloppuna Ruotsi-ottelussa.

Viime viikolla sairauslomalta kilpailemaan palannut seiväshyppääjä edustaa Suomea lajissaan yhdessä Elina Lampelan ja Saga Anderssonin kanssa.

Suomen joukkueesta löytyvät käytännössä kaikki kotimaiset kärkinimet. Tokion MM-kisoihin valitut Lotta Harala ja Nooralotta Neziri juoksevat satasen aidoissa, moukaria viskovat lauantaina Timanttiliigan kilpailussa kakkos- ja kolmossijat napanneet Krista Tervo ja Silja Kosonen, ja korkeudessa kisaavat Ella Mikkola ja Ella Junnila.

Joukkueessa ovat myös nuorten EM-kisoissa hopeaa juhlineet Aatu Kangasniemi kuulassa ja Mico Lampinen kiekonheitossa.

Miesten keihäässä Toni Keränen, Eemil Porvari ja Lassi Etelätalo hakevat pitkiä kaaria.

Ruotsi-ottelu käydään Tukholmassa perjantaista sunnuntaihin.

– Kun Suomi viime syksynä voitti sekä miesten että naisten maaottelut, Ruotsi on huhujen mukaan nyt äreä kuin talviunilta herätetty karhu, Suomen urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen sanoo tiedotteessa.

Kisoissa edustavat urheilijat oli valittu jo viime viikon torstaina, mutta Suomi piti nimet salassa mahdollisimman pitkään.

– Joukkue julkaistaan nyt, jotta Ruotsi ei saa ennakkotietoa Suomen kokoonpanosta ennen omia valintojaan, Salonen paljasti.