Entinen SE-nainen kävi uupumuksen rajamailla – hävisi täysin kuvasta: "Nyt ei ole aikaa hukattavissa"

Nooralotta Nezirin ura on polkenut jonkin aikaa jo paikallaan. Muut suomalaiset pika-aiturinaiset ovat menneet tuloksissa hänen ohitseen.

Yleisurheilun hallikausi on alkanut, ja Neziri haluaa olla vahvasti mukana. Hän on selättänyt vaikeudet, kun viime vuoden vamma on nyt historiaa.

Keväällä aitakisassa horjahduksen seurauksena tullut jalkapohjan kalvojännevamma toipui hitaasti. Vasta viime kesän lopulla Neziri pääsi kokeilemaan hölkkäkävelyä. Kesällä oli myös haasteita sykkeiden kanssa. Kilpailutauko kesti kaiken kaikkiaan 7,5 kuukautta.

– Välillä olen käynyt sellaisen uupumuksen rajamailla, ja on ollut tosi vaikeata, Neziri kommentoi MTV Urheilulle.

Neziri, 32, koki silti oppineensa paljon vaikeasta vuodesta. Hän on ottanut täyden vastuun omasta harjoittelustaan ja tekee omat harjoitteluohjelmansa tukiverkkonsa kanssa.

– Opin vuoden aikana, että jouduin ajattelemaan, mikä sopii minulle ja mitä minä haluan. Vahvasti tuli mieleen, että nyt tässä ei ole aikaa hukattavissa. Tuli itseluottamusta sitä kautta ja nyt minä haluan toteuttaa itseäni. Nämä ovat henkisiä asioita. Itse asiassa näillä asioilla on tosi iso merkitys urheilumenestykseen.

Nezirin treeneissä on tällä hetkellä paljon vaihtelevuutta. Hän palasi hiljattain viiden viikon harjoitusleirillä Teneriffalta. Siellä hän huomasi, että vaikka hän sai treeneistä paljon irti, kroppa väsyi helposti.

Lue myös: Nooralotta Neziri ärtyi

Koska viime kesänä kilpailut ja kovatehoinen juokseminen jäivät väliin, kilpailuvarmuus ei ole nyt paras mahdollinen. Tampereella tammikuun alkupuolella Neziri havaitsi, että alkuerät hän jaksoi hyvin, mutta finaali olikin vähän vaikeampi.

Pirkkahallissa Neziri juoksi 60 metrin sileällä parin sadasosan päähän omasta ennätyksestään.

– Vauhti antoi varmuuden, että nyt on tehty oikeita asioita. Lähtökohtani kauteen on ollut, että pitäisi saada nopeus takaisin jopa pikkasen aitojen kustannuksella. Kevään tullen ei tarvitse enää keskittyä perusnopeuden rakentamiseen niin paljon, vaan voidaan hyökätä sitten aitojen kimppuun.

Vielä voi odottaa parempaa

Nooralotta Nezirin kausi 2024 meni pahasti penkin alle. Kuva viime helmikuulta Berliinistä.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press

Neziri juoksi pika-aitojen silloisen Suomen ennätyksen 12,81 vuonna 2016, minkä jälkeen hän alitti 13 sekuntia vielä kausina 2018–2020. Tuon jälkeen parasta on viime kesänä juostu 13,01. Samalla SE-lukemat on hinattu 12,65:een Lotta Haralan toimesta.

Neziri linjaa, ettei hänen parhaita tuloksiaan ole vielä nähty. Hän on halunnut jatkaa urheilua, sillä motivaatiota on riittänyt. Välillä aituri on kokenut uupumusta ja miettinyt, mitä haluaa vielä tehdä. Hän kiittelee ympärillään olevia ihmisiä, jotka ovat auttaneet keskittymään olennaiseen.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa urheiluun, sillä yrityksillä on vaikeaa ja rahaa sponsorointiin ei riitä entiseen malliin. Se heijastuu tosi vahvasti urheilijoiden arkeen. Pitkäaikaisia tukijoita on vaikea löytää.

– Nyt joutuu tarkasti miettimään, että mihin ja minne mennään. Välillä tulee kommentteja, ettei rahalla tulosta tehdä, mutta jos on riittävästi rahaa käytössä, niin kyllähän se stressin määrää laskee. Pitäisi pystyä keskittymään olennaiseen.

– Ei ole optimaalista, että urheilija joutuu stressaamaan rahasta ja käymään päivätöissä. Kilpakumppanit leireilevät ympäri vuoden, Neziri alleviivaa.

Nezirin seuraava tähtäin on EM-halleissa.

– Hallikausi tulee nopeasti, mutta kyllä minä haluan olla siinä kunnossa, että olen EM-joukkueessa. EM-halleissa olen ihan hyvin pärjännyt. En halua käydä vain alkueriin osallistumassa. Päätähtäin on toki ensi kesän kisoissa.

– Olin alun perin ajatellut, että lopetan vuonna 2024. Nyt on vuosi 2025 ja minä annan itseni yllättyä. En ole visioinut mitään lopullista, mutta pari eri visiota minulla on. Toinen visio jatkuu vuoteen 2028 asti ja toinen päättyy tänä vuonna. Tai sitten mitä vaan tältä väliltä, entinen SE-nainen summaa.

Neziri kilpailee kansainvälisissä pronssitason hallikilpailuissa Jyväskylässä keskiviikkona.