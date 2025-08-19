MM-unelma murskaksi – norjalaismestari ulkona Tokiosta

GettyImages-2203946247
Filip Ingebrigtsen.2025 Getty Images
Julkaistu 19.08.2025 07:38
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Norjalainen keskimatkojen juoksija Filip Ingebrigtsen joutuu jäämään pois Tokion yleisurheilun MM-kisoista, kirjoittaa NRK.

NRK:n mukaan Ingebrigtsen on kärsinyt hengitysvaikeuksista heinäkuussa juoksemansa edellisen kilpailun jälkeen. 

– Hän oli odottanut innolla kilpailemista Lausannessa (Timanttiliiga), mutta nyt hän on ymmärtänyt, ettei se ole mahdollista. Samalla myös haaveet MM-kisoihin pääsemisestä ovat menneet. Se on erittäin ikävää, urheilijan tiedottaja kertoo NRK:lle.

32-vuotias juoksija on 1 500 metrin Euroopan mestari ja MM-pronssimitalisti. 

Myös Filip Ingebrigtsenin veli, kaksinkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Jakob Ingebrigtsen, kamppailee aikaa vastaan MM-kisojen osalta. Tähtijuoksija toipuu akillesjännevammasta.  

Tokion MM-kisat käynnistyvät syyskuun puolivälissä.

Lisää aiheesta:

Norjan tähtijuoksijalle uusi takaisku – MM-kisoista vihjeOlympiavoittaja Jakob Ingebrigtsenin paluusta uutta tietoaNorjan supertähti loukkaantui: arvokisat jäävät väliin – voittoresepti saattoi valua viemäriinNorjan ME-miehelle karmea takaisku? "Olen nähnyt näitä monta kertaa"Norjan tähtijuoksijalta ruma temppu MM-kisoissa – hylkäyksen paikka?Norjan kirkkain yleisurheilutähti leikattiin Suomessa – "Tulee vahvempana takaisin"
YleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Yleisurheilu