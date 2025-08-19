MM-unelma murskaksi – norjalaismestari ulkona Tokiosta

Norjalainen keskimatkojen juoksija Filip Ingebrigtsen joutuu jäämään pois Tokion yleisurheilun MM-kisoista, kirjoittaa NRK.

NRK:n mukaan Ingebrigtsen on kärsinyt hengitysvaikeuksista heinäkuussa juoksemansa edellisen kilpailun jälkeen.

– Hän oli odottanut innolla kilpailemista Lausannessa (Timanttiliiga), mutta nyt hän on ymmärtänyt, ettei se ole mahdollista. Samalla myös haaveet MM-kisoihin pääsemisestä ovat menneet. Se on erittäin ikävää, urheilijan tiedottaja kertoo NRK:lle.

32-vuotias juoksija on 1 500 metrin Euroopan mestari ja MM-pronssimitalisti.

Myös Filip Ingebrigtsenin veli, kaksinkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Jakob Ingebrigtsen, kamppailee aikaa vastaan MM-kisojen osalta. Tähtijuoksija toipuu akillesjännevammasta.

Tokion MM-kisat käynnistyvät syyskuun puolivälissä.