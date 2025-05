Suomalaishuippu haluaa ikiaikaisen ennätyksen historiaan – "Täydet mahdollisuudet"

Pikajuoksija Lotta Kemppinen haluaa siirtää historiaan jo 43 vuoden ikään ehtineen 100 metrin Suomen ennätyksen.

Lotta Kemppisen kisatauko on ehtinyt venyä poikkeuksellisen pitkäksi, kun hän perjantaina kyyristyy lähtötelineisiin Puolan Bydgoszczissa. Kemppinen jätti hallikauden kisat kokonaan juoksematta, ja edellinen lähtö on elokuun lopun Ruotsi-maaottelusta.

– Oli normaalisti tarkoitus kilpailla, mutta pikkaisen ärtyi takareiden jänne ennen kisakautta. Ei ole järkeä lähteä kisaamaan, jos on mitään ongelmia, Kemppinen kertaa MTV Urheilulle.

– Laitettiin kaikki paukut tänne kesään. On saatu hyvä treenikausi. Olisi ollut kiva saada pieni kevennys, mutta tääkin on ihan hyvä.

Vaikka hallikisat jäivät juoksematta, on Kemppisellä takanaan onnistunut harjoituskausi. Juoksija on pysynyt terveenä, mikä on näkynyt tekemisessä.

– On kulkenut niin 30 metrin lentävä kuin 150 metriä. Lupaa tosi hyvää päämatkalle (100 metrille). Hauska nähdä, miten se näkyy radalla.

Kemppinen kertoo, ettei hänen harjoitteluunsa ole tehty juuri muutoksia. Toimiviksi todettuja asioita on korostettu.

– Syksyllä tehtiin vielä tuplapäivää treeneissä. Hallikauden jälkeen on tehty niin, että on yksi treeni per päivä. Saa enemmän tehoa, mutta ehtii saada enemmän palautumisaikaa seuraavaan. Niitä mitkä toimii, niitä tehtiin.

"Tosi lähellä nappijuoksua"

Kemppinen otti viime kesänä aimo harppauksen eteenpäin, kun hän lohkaisi 100 metrin ennätyksestään peräti 13 sadasosaa. Juoksutähti pysäytti juhannuksena Kuortaneella kellot aikaan 11.20.

Juoksu ei ollut täydellinen. Sellaista juoksua Kemppinen ei ole sanojensa mukaan vielä kokenut.

– Oli tosi lähellä nappijuoksua.

Kemppisen tiedetään käyttävän paljon mielikuvaharjoittelua. Minkälainen se täydellinen juoksu mielikuvissa on?

– Siinä ole ole ikinä mitään tavallaan onnistunutta aikaa varsinaisesti, mutta se, että siellä ei ikinä tule mitään virheitä eikä ongelmia. Kaikki menee niin kuin haluaa. Toivottavasti se pikkuhiljaa siirtyy sinne kisasuoritukseen, Kemppinen sanoo.

– Mulla on ehkä itselläni tälle kaudelle se, että halusin, että yleistaso nousisi selkeästi. Että ei olisi vain muutaman piikin varassa, mitä tuli viime kaudelle.

Viime kaudella Kemppinen juoksi huippuaikansa heti kesäkuussa, mutta loppukaudesta oli tahmeampaa.

– Ei pystytty tekemään ihan sellaista kautta ennen kesää, mitä haluttiin. Jäi pois muun muassa tällaiset pidemmät vedot, mikä näkyi siinä, että se piikkasi hyvin, mutta sitten se sakkasi ihan täysin. Loppukaudesta ei saanut mitään aikaiseksi, Kemppinen sanoo.

– Nyt on saatu juostua hyvin esimerkiksi 150 metrin treenejä, mikä toivottavasti johtaa siihen, että pystyy pidempään ylläpitämään.

Kemppinen sanoo, että myös kisakalenteria pyritään rakentamaan fiksusti. MM-kisat ovat ohjelmassa vasta syyskuussa Tokiossa, ja terävyys pitäisi säilyttää sinne saakka. Viime kaudella kesäkuulle kertyi paljon juoksuja, kun Rooman EM-kisojen lisäksi piti pitää huoli ranking-sijoituksesta Pariisin olympialaisia ajatellen.

– Se tavallaan pakotti siihen. Nyt, kun mikään ei pakota, voidaan tehdä silleen kuin itse halutaan.

Lotta Kemppinen juoksi ennätyksensä 11.20 viime kesäkuussa Kuortaneella.Marko Tuominiemi

Suomen ennätyksen kimppuun

Alkavalla kaudella pikakiituri on asettanut aikatavoitteensa ajan 11.20 alle.

– Aletaan siitä, että aika alkaa 11,1:llä, ja totta kai siellä on silmissä Helinän Suomen ennätys 11.13. Uskon, että siihen on täydet mahdollisuudet, mutta vaatii tottakai oikein hyvän juoksun ja olosuhteet.

Helinä Marjamaa juoksi 100 metrin Suomen ennätyksen 11.13 heinäkuussa vuonna 1983. Ennätys täyttää tänä kesänä siis 42 vuotta.

Kilpaurheilija haluaa kuitenkin kilpailla muutakin kuin kelloa vastaan. Niin myös Kemppinen. Hän haluaa itselleen "mahdollisimman paljon päänahkoja kansainvälisesti". Niitä hän hakee heti perjantaina Puolan Bydgoszczissa ja kesäkuussa Turun Paavo Nurmi Gamesissa. Kemppinen toivoo myös kotimaan kisoihin kovia ulkomaalaisjuoksijoita.

– Et sää juokse aikaa, kun menet kisoihin. Sää juokset jotain vastaan.