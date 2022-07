Topi Parviainen, 15, räväytti hurjan keihäskaaren – asiantuntijalta kutkuttavaa puhetta ennätyslupauksesta: "Siellä on sellaiset taustajoukot..."

– Kun alaikäisenä heittää ja voittaa, se on kova juttu. Tulos on kova. Nuori mies näyttäisi olevan hyvin potentiaalinen heittäjä tulevaisuudessakin, Järvinen hehkuttaa MTV Urheilulle.

– Onhan se ihan huikea tulos. Topi on mukana tavallaan vuoden alaikäisenä. Se tietää sitä, että ensi vuonna on mahdollisuus heittää se maailmanennätys. Tai jopa tänä vuonna, mutta jos peilataan ensi vuoteen, onhan se helvetin kova, koska kukaan muu ei olisi sitä maailmassa tehnyt niin kauan kuin tämä ikäluokka on 700-grammaisella heittänyt.

– Se on erittäin kova ja hieno tulos, mutta siitä on pitkä matka ja tie siihen, että heittää 80 metriä, saati 90 metriä 800-grammaisella. Se ei ole suora jatkumo. On hienoa, että tulee tuollaisia tuloksia, mutta pitää muistaa, että työ ei ole vielä tehty, vaan sitä on pirusti jäljellä. Osataan laittaa oikeaan perspektiiviin se tulos. Siellä on sellaiset taustajoukot, että se kyllä muistetaan, Järvinen sanoo.