Huipputulos vaikeissa oloissa – Antero Mertaranta ällistyi seivästähden suorituksesta: "On kova heppu"

Kreikan Emmanouil Karalis taivutti Lausannen Timanttiliigan seiväskisan voittoon tuloksella 602.

Karalis taivutti voittotuloksella viimeisellä yrityksellään haastavissa olosuhteissa, sillä vesisade hankaloitti Lausannen kaupungilla järjestetyn kisan loppuhuipennusta.

Sateesta huolimatta Karalis taivutti 10. kerran urallaan yli kuuden metrin, mikä sai MTV Urheilun selostajan Antero Mertarannan hehkuttamaan suoritusta.

– Tässä on varsinainen kersantti! 602 näissä olosuhteissa ja tässä kilpailussa. Nyt täytyy sanoa, että kyllä kova heppu on. Armand Duplantisin jälkeen maailman kakkoshyppääjä, Mertaranta hekumoi.

Duplantista ei Lausannessa nähty.

Kilpailun jaetulle toiselle sijalle hyppäsivät Ranskan Thibaut Collet ja kokenut kettu Renaud Lavillenie tuloksella 582.