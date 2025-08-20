Toinenkin Duplantis viivalle – tämä on kovilla suomalaisten kanssa

Johanna Duplantis pääsee näyttämään osaamistaan viikonloppuna ensimmäistä kertaa Ruotsin maajoukkuepaita päällään isoveljensä kanssa, kun Suomi–Ruotsi-maaottelu käydään Tukholmassa.
Johanna Duplantis, 22, ei ole saman tason seiväshyppääjä kuin isoveljensä Armand Duplantis, mutta kuitenkin lupaava.
– On unelmieni täyttymys, kun pääsen kilpailemaan veljeni kanssa äitini kotimaassa, Johanna Duplantis sanoi NTB:n lähteiden mukaan.
Johanna Duplantisin ennätystulos on 439, joka ylittyi Yhdysvaltojen Oregonissa yliopistokilpailussa kesäkuussa. Tällä tulostasolla joutuu koville Suomen maaottelukolmikkoa vastaan, sillä mukana ovat tuloksella 445 kilpailuihin viikko sitten Oulussa palannut Wilma Murto, 460 samassa kisassa taivuttanut Elina Lampela ja ennätyksensä 455 Oulussa hypännyt Saga Andersson.
Lue myös: Kommentti: Wilma Murrosta paljastui karu totuus
Armand Duplantis on hypännyt kolmetoista maailmanennätystä. Tuorein niistä syntyi viime viikon tiistaina Budapestissä, kun Duplantis taivutti 629 (video alla).
Suomi–Ruotsi-maaottelu viettää viikonloppuna 100-vuotisjuhliaan.
4:29Armand Duplantis teki jälleen ME:n – uusi lukema 629.