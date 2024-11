Maailman paras keihäsmies katosi vuosiksi kartalta – nyt 97 metrin hirmukaari on taas mahdollinen: "Pitää muistaa yksi juttu"

IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press

Kuntoutus sujunut hyvin

Pallonheittoja ei tehdä vielä kovin raskailla välineillä, mutta Vetterin sosiaalisessa mediassa julkaisemat heittovideot todistavat, että kuntoutus on hyvällä tiellä. Leikkaus on kuitenkin hyvin muistissa ja saksalainen taustajoukkoineen tiedostaa, että liian nopeasti ei kannata edetä.

View this post on Instagram

– Minä tapaan aina näitä muistutella, että mieluummin viikko vielä vähän löysemmin ennen kuin kovemmin. Johannes kun on tuommoinen himoharjoittelija, niin aina koittaa muistuttaa, että malta, malta. Aika kesään on pitkä, Heiska sanoo.

– Tässä ei ole kiire mihinkään, vaan aikaa on paljon. Prosessi on pitkä, ja pitää edetä askel kerrallaan. Pitää asettaa pieniä tavoitteita joka viikolle, esimerkiksi lisäämällä heittovoimaa vähän kerrallaan ja heittämällä aina vähän painavampaa palloa. Lopulta siirrytään hiomaan keihäänheiton tekniikkaa.

Kukaan ei ole selvinnyt vammoitta

– Yritetään pitää yllä sopivaa tasapainoa. Esimerkiksi kovempien harjoitusten välillä on pidettävä enemmän väliä. Harjoittelussa on myös pidempiä kevyitä jaksoja, koska kehoni ei palaudu enää samalla tavalla kuin 25-vuotiaana.

Saksalaisjättiä on vuosien aikana ja etenkin loukkaantumisten sattuessa kritisoitu siitä, että hän harjoittelisi liian kovaa. On puhuttu, että keho ei pystyisi kestämään hänen suuria lihaksiaan ja valtavia harjoituskuormia.

– Kenties he ovat oikeassa, mutta keihäänheitto on joka tapauksessa todella raskas laji, Vetter pohtii.

– Vaikka hän on isolihaksinen mies, on hänellä hämmästyttävän liikkuvat nivelet ja lihakset. Hän on todella elastinen. Joten en oikein lähtisi tuohon kriitikoiden sanomaan mukaan. Keihäänheitto on niin hullu laji, että en tiedä ketään, joka olisi vammoitta selvinnyt, Heiska linjaa.