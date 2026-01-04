Kuskin mukaan hän ei ollut tehnyt mitään väärää.

Nuori mies tuhosi autollaan noin kahden kilometrin verran juuri tehtyä hiihtolatua Hausjärven Ryttylän Ykslammen hiihtoladulla.

Poliisi sai ilmoituksen tapauksesta kello 19 aikaan lauantaina. Teon oli havainnut latukoneen kuljettaja, joka oli myös mennyt puhuttamaan autoa kuljettanutta miestä.

BMW-kuskin mukaan hän ei ollut tehnyt mitään väärää, mutta pyrki sitten poistumaan paikalta.

Osui myös latukoneen kuljettajaan

Poistumisessa hän ei täysin heti onnistunut, sillä hän ajoi umpikujaan ja joutui peruuttamaan. Auto oli peruuttamisen aikana osunut latukoneen kuljettajaan, joka loukkaantui lievästi.

Paikalla ei ollut poliisin mukaan ainakaan merkittävää määrää hiihtäjiä tapahtuma-aikaan.

Lopulta kuski poistui paikalta, eikä jäänyt odottelemaan poliisia.

Poliisi kertoo, että kuljettajasta ja autosta on saatu "hyvät tuntomerkit". Niitä ei kuitenkaan ole tiedotteessa kerrottu, eikä Hämeen poliisin tilannekeskuksesta niitä kerrottu. Auto on poliisin mukaan uudehko BMW.

Poliisi kirjasi asiasta vahingonteon sekä törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen.