Rahoitusyhtiö Blue Financen rikosepäilyistä ei nostettu syytettä.
Tutkinnan kohteena olivat Blue Finance Suomi Oy:n G-sarjan osakkeet, joissa Lounais-Suomen poliisilaitos epäili törkeää petosta. Rikosepäilyt liittyivät osinkosaatavien suorittamiseen ja etuoikeusosakkeiden takaisinlunastamiseen.
Poliisi oli tutkinnan aikana ottanut yhteyttä satoihin suomalaisiin sähköpostitse ja tiedottanut tutkinnasta julkisuuteen.
Syyttäjä oli kuitenkin eri mieltä ja jätti syytteet nostamatta, koska asiassa ei ollut riittävää näyttöä rikoksesta. Päätös syyttämättäjättämisestä tehtiin joulukuussa.
– Olen luonnollisesti tyytyväinen syyttäjän ratkaisuun, joka on vahvistanut sen, minkä olen koko ajan tiennyt: Blue Financessa on toimittu lain mukaisesti. Rikosepäilyn hinta on kuitenkin ollut Blue Financelle todella korkea, yrityksen toimitusjohtaja Lauri Lehtonen kirjoittaa yhtiön tiedotteessaan.
Hänen mukaansa tutkinta ja sen yhteydessä tehty vakuustakavarikko aiheuttivat yritykselle satojen tuhansien eurojen välittömät kustannukset. Esimerkiksi Blue Financen Espanjan tytäryhtiö kerrotaan myydyn tilanteen seurauksena odotettua arvoa matalammalla hinnalla.