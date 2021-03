KRP tutkii törkeää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua Oulussa – epäiltynä 30-vuotias uusnatsiaktiivi

Tutkinnassa olevaa rikosta on 1990 syntyneen miehen vangitsemisasiakirjan mukaan valmisteltu peräti 2,5 kuukauden ajan. Epäilty tekoaika ulottuu kuluvan vuoden ensimmäisestä päivästä maaliskuun 16. päivään.

1990 syntynyt oululaismies on aiemmin tuomittu muun muassa Jyväskylän kirjastopuukotuksesta ja pippurisumutehyökkäyksestä vasemmistopoliitikko Dan Koivulaaksoa vastaan. Epäillyn taustoista uutisoi ensimmäisenä Kaleva .

Epäilty pääsee vapaaksi

Poliisi vaikenee yksityiskohdista

Tutkinnanjohtaja kommentoi tapausta toistaiseksi hyvin niukkasanaisesti, sillä esitutkinta on kesken. Hän ei ota kantaa siihen, onko poliisilla vangittuna olleen miehen lisäksi muita epäiltyjä ja keneen epäilty rikos on ollut tarkoitus kohdentaa.

– Nyt voin vain todeta, että tutkinta on kesken ja aika näyttää, mikä tässä on lopputulos.

Käytännössä rikosnimike viittaa siihen, että epäilyllä tai epäillyillä on voinut olla hallussaan esimerkiksi ampuma- tai teräaseita, jotka soveltuvat toisen ihmisen hengenvaaralliseen vahingoittamiseen. Rikoslain mukaan nimike pohjautuu myös siihen, että teosta on on laadittu jonkinlainen suunnitelma.