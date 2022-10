Toni Nieminen on seurustellut pari vuotta – näin hän vastaa hääkysymykseen

– Tein viime talvena Vihdissä myös hiihdonopettajan hommia ja varmaan tänäkin vuonna keikkaluontoisesti. Tarkoitus on nyt kuitenkin keskittyä välityshommiin tosissaan, Nieminen kertoi Ice Power Afterwork -tilaisuudessa.

– Lehdissä on aika paljon retosteltu ja riepoteltu minun asioitani ja ne ovat saaneet vähän vääriäkin mittasuhteita, nyt sain kerrottua oman näkemykseni asioihin.

Nieminen on yksi menestyneimpiä suomalaismäkihyppääjiä. Hän luottaa, että tulevaisuudessa Suomeen tulee mäkihypyssä jälleen niitä kirkkaimpia mitaleja.

– Harrastajamäärät kävivät jossain vaiheessa niin vähäisiksi, mutta nyt on tapahtunut paljon hyviä asioita. Harrastajia tarvitaan edelleen lisää, eikä vielä olla siinä tilanteessa kuin meidän pitäisi olla. Pahin aallonpohja on kuitenkin jo taittunut ja kyllä me jossain vaiheessa saadaan nauttia menestyksestä.