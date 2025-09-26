Ennen kauden alkua SM-liigan kärkipaikoille povattu Ilves on valahtanut sarjan häntäpäähän. Ilves hävisi myös perjantaina, kun Ässät haki Tampereelta mukaansa 3–2-voiton.

Ilves vei ottelun laukaukset nimiinsä hurjin lukemin: 79–21. Silti Ässät oli parempi, ainakin tuloksellisesti.

Tupsukorvat ovat tuskailleet muun muassa ylivoimansa kanssa. Sen onnistumisprosentti seitsemän ottelun jäljiltä on vain 10,71.

Perjantain Ässät-ottelun jälkeen Ilveksen päävalmentajalle Tommi Niemelälle mainittiin siitä, miten tupsukorvissa apuvalmentaja Kari Kalto "vastaa" ylivoimasta. Perään Niemelältä kysyttiin, että mikä ylivoimassa hänen mielestään tökkii?

– Ollaan nyt tässä rehellisiä: mä vastaan siitä, mitä tuolla tapahtuu, ei kukaan muu, Niemelä oikoi painokkaasti.

– Se on ensinnäkin fakta, Niemelä jatkoi perään.

Ottelun lehdistötilaisuus näkyy jutun yläreunasta.