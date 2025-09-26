Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella ohjelmassa oli kuusi ottelua.

Kautensa vahvasti aloittaneet Kiekko-Espoo ja JYP jatkoivat hurjaa tykitystään. Kiekko-Espoo kaatoi perjantain kotiottelussaan Lukon 4–2.

Kiekko-Espoon ykköshahmona loisti SM-liigan alkukauden isoin yllättäjäpelaaja eli Tomi Sallinen, joka takoi tehot 2+1.

Jutun yläreunan videolla Sallisen illan toinen osuma.

Sallinen ylitti jo nyt, kauden kahdeksannessa pelissään viime kauden pistesaldonsa. Sallinen on nakuttanut alkukaudella tehot 6+4=10, kun hän paukutti edellissesongilla 46 runkosarjaotteluun pisteet 2+7=9.

Kiekko-Espoo nousi illan voiton myötä sarjassa kärkeen ohi TPS:n. Kiekko-Espoo on ottanut kahdeksasta ottelustaan 17 pistettä.

Alkukauden toinen iloinen suorittaja eli JYP teki perjantain kierroksella kovan tempun, kun se kaatoi kuumavireisen Tapparan 4–3.

JYP siirtyi jo ottelun alkuhetkillä 2–0-johtoon. Tappara tuli toisessa erässä maalin päähän, mutta Leevi Tukiainen iski päätöserän alkuhetkillä illan toisen osumansa ja vei isännät taas kahden maalin karkumatkalle.

Julius Mattila kavensi vielä Tapparalle, mutta se ei riittänyt vieraiden kannalta.

JYP on ottanut alkukauden kuudesta ottelustaan 15 pistettä.

Jos kulkee JYPillä ja Kiekko-Espoolla, niin samaa ei voi sanoa Ilveksestä. Tommi Niemelän luotsaama tupsukorvalauma koki jälleen tappion, kun se hävisi Ässille 2–3.

Suoranaiseen kriisiin ajautunut Ilves on ottanut alkukauden seitsemästä ottelustaan vain viisi pistettä. Ilves on sarjan pohjilla HIFK:n kanssa.

Ässät sen sijaan nousi illan voittonsa myötä sarjassa jo toiseksi. Se on ottanut kuudesta ottelustaan 15 pistettä.

Perjantain 26.9.2025. SM-liigakierroksen tulokset:

HPK–Pelicans 5–2

Ilves–Ässät 2–3

JYP–Tappara 4–3

Kiekko-Espoo–Lukko 4–2

SaiPa–Jukurit 1–2

Kärpät–KooKoo 3–6