Jääkiekon SM-liigan sarjajumbo Helsingin IFK kärsi selvän 0-4-tappion HPK:n vieraana. Se oli helsinkiläisille jo kauden 15:s tappio varsinaisella peliajalla. HIFK kärsi viime kaudella runkosarjassa yhteensä 16 tappiota varsinaisella peliajalla.
HPK:n voiton ensitahdit löi Samuli Aaltonen, kun avauserää oli pelattu kolmisen minuuttia. Aaltonen pääsi lyömään kiekon lähes tyhjään rysään Vili Alatalon loistosyötöstä.
Hämeenlinnalaiset lisäsivät johtoaan toisen erän jälkimmäisellä puoliskolla Sami Päivärinnan ja Olli Korhosen maaleilla. Kolmanteen erään lähdettiin HPK:n 3-0-johdossa.
Loppuluvut 4-0 viimeisteli Jesse Kiiskinen päätöserän puolivälissä. HPK on voittanut neljästä edellisestä pelistään kolme. Sarjajumbo HIFK:lle tappio oli toinen peräkkäinen.