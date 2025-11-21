Olli Jokisen luotsaama HIFK koki jääkiekon SM-liigassa perjantaina tylyn 0-4-vierastappion HPK:lle. Jokinen ei säästellyt sanojaan ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.

– Ensimmäinen viisi minuuttia näytti sen, että HPK on tullut pelaamaan ja me ollaan tultu paikalle. Pettynyt tuohon kokonaisuuteen peilaten siihen, miten pelattiin viime viikon lopulla ja miten pelaajat esiintyivät tällä viikolla harjoituksissa, Jokinen sanoi.

– Iso pettymys oli tämä illan esitys. Todella väljää pelaamista, puolustaminen ei kiinnostanut tänään montaa pelaajaa. Sellainen passiivisuus, haluttomuus oli läsnä, Jokinen jatkoi.

Jokinen jakoi kuitenkin kehuja ensimmäiset liigapelit pelanneille 17-vuotiaille Eelis ja Anttoni Uroselle sekä Viljo Kähköselle. Kolmikko oli nostettu mukaan liigaryhmään, sillä HIFK:n poissaolijoiden lista on edelleen valtavaa luokkaa.

– Meidän joukkueen parhaat pelaajat. Pojat tulivat mallikkaasti mukaan liigapeleihin. Johtivat meidän penkkiä ja johtivat omalla pelaamisellaan. Siinä oli kolme poikaa, jotka ovat tulleet tänne yrittämään ja nauttimaan ensimmäisestä pelistä. Harmittaa poikien puolesta, että ei saatu kaikkia muita mukaan.

Katso pääkuvan videolta Jokisen kommentit kokonaisuudessaan.