Tunteet kuumenivat huolella Kärppien ja TPS:n perjantaisen kohtaamisen kolmannessa erässä. Kärppien Atte Ohtamaa ja TPS:n Ruben Rafkin passitettiin suihkuun tappelemisen myötä.

Tapahtuman käynnisti Ohtamaan taklaus, josta lopulta tuli kahden minuutin estämisjäähy. Rafkin ei pitänyt Kärppien puolustajan taklauksesta ja otti tämän kanssa yhteen.

Ohtamaalle tuomittiin estämisrangaistuksen lisäksi pelirangaistus tappelemisesta. Rafkin sai 2+5+20 -minuutin jäähyn, joten molemmat siirtyivät suihkun puolelle.

TPS voitti itse ottelun maalein 4-0.

Katso tilanne pääkuvan videolta.