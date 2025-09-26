JYPin ja Tapparan perjantainen SM-liigaottelu päättyi tunteikkaalla tavalla, kun summerin kajahtamisen jälkeen jäällä meinattiin nähdä iso joukkotappelu.
Ottelun loputtua muutamat Tapparan pelaajat kävivät kuumina JYPin leirin suuntaan ja kotijoukkue vastasi. Molemmat joukkueet kerääntyivät siniviivan tuntumaan lähelle toisiaan. Töniminen sen kuin jatkui.
Mittelön toisella päätuomarilla Jukka-Pekka Koistisella oli täysi työ ilmoitella jäähyjä tapahtuneen jälkeen.
– Tappara, (Aapeli) Räsänen, kymmenen minuutin käytösrangaistus. (Ondrej) Pavel, kymmenen minuutin käytösrangaistus. Sitten JYPiltä (Alexander) True ja (Sami) Vatanen, niillekin kympit, Koistinen luetteli.
Video kahinasta näkyy jutun yläreunasta.
JYP otti illan ottelusta 4–3-voiton. Se nousi nyt sarjassa kolmanneksi. Tappara on viidentenä.