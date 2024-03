7–0 turpaan – HPK:n Matias Lehtoselta jykevä puheenvuoro, miksei pyydä anteeksi

– On hyvä, että silloin kun olet huono, saat sen, mitä ansaitset. Tänään me saimme sen, mitä ansaitsimme. Se löi aika hyvin naamalle, ja se oli ihan oikeutettua – niin SaiPan hyvyyttä kuin meidän huonouttamme.

– Tässä vaiheessa varmaan kuuluisi pyytää anteeksi heiltä omaa suoritusta, mutta minä en sitä tee. Tämä yhteiskunta on kasvattanut meidät siihen, että täällä anteeksipyytelemällä saa kaikki asiat tekemättömiksi ja kaikesta selviää aina kun vain pyytää anteeksi. Tämä ei ole kuitenkaan mikään anteeksipyynnön paikka, vaan me tarvitsemme tekoja, jotta voimme joku päivä olla parempia kuin tällä hetkellä olemme, Lehtonen paalutti.

– Se antaa meille aika pitkäksi aikaa motivaatiota, että me tulemme tästä kuopasta, jonka me olemme itsellemme kaivaneet. Meillä on siihen askelmerkit. Se ei anteeksipyytelemällä sieltä tule, vaan pitää kääriä hihat. Se on se meidän ratkaisumme, ja me jatkamme sitä työtä.