Ilveksen Otto Latvala ja JYPin Väinö Liikanen ottivat toisistaan nyrkein mittaa jääkiekon SM-liigaottelun avauserässä.

Tunteet lähtivät kuohumaan Tampereella, kun JYP-puolustaja Väinö Liikanen niittasi Ilveksen ykkösketjun hyökkääjä Lukas Svejkovskyn lonkkataklauksella kumoon.

Ilves-puolustaja Otto Latvala lähti ottamaan Liikasesta mittaa nyrkein. Tuomaristo antoi kaksikon lyödä, kunnes heidät passitettiin tovin päästä pelirangaistuksin suihkuun.

Näet episodin ylälaidan videolta.

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä reagoi tapahtumiin sekä suu ammollaan että kiehumalla tuomaristolle.

Vierasjoukkue JYP johtaa ottelua 3–0, kun avauserä on pelattu. Kapteeni Jere Lassila vei jyväskyläläiset johtoon jo 1.37 minuutin jälkeen, ja Juuso Puustinen kasvatti johtoa ajassa 2.46. Kolmannen maalin iski nyrkkitappelun jälkeen alivoimalla Otto Mäkinen ajassa 14.42.

1:06 Jere Lassila avasi JYPin maalihanat jo 1.37 minuutin kohdalla.

1:22 Peliä oli takana vain 2.46 minuuttia, kun Juuso Puustinen iski JYPin toisen osuman.

Ilves on SM-liigassa viimeistä edellisellä 15. sijalla, takanaan vain HIFK. JYP pitää viidettä sijaa.