Tomin elämältä putosi pohja vaimon hukuttua traagisesti Kreikassa – kamalaa tilannetta syvensi viikkojen taistelu Miran saamiseksi kotiin haudan lepoon

– Olen niin monta kerta soittanut suurlähetystöön Kreikkaan ja Suomeen, missä on vaan todettu, että paikalliset viranomaiset ovat päättäneet tehdä näin. Eikö kukaan kuuntele minua? Tomi kertoi tuolloin MTV Uutisille.

Vihdoin Suomeen

Avioparilla oli onneksi matkavakuutus, ja vakuutusyhtiö If lennätti lopulta Miran arkussa Turkuun yhteistyössä SOS Internationalin kanssa.

SOS International on pohjoismainen hätäpalveluyritys, jonka hälytyskeskuksista Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa autetaan pohjoismaisia matkailijoita hätätapauksissa vuoden jokaisena päivänä maailman ympäri.

Vakuutus suuri apu

– Silloin kun on vakuutus, on selvää, että vakuutus korvaa kuljetuksen. Jos vakuutusta ei ole, kyseessä on eri asia, ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuominen sanoi MTV Uutisille elokuussa.