Mira, 43, hukkui hotellin uima-altaaseen, surun murtama leski sai viimein vaimonsa ruumiin kotiin: "Minulla on valtava ikävä, olen täysin yksin"

Tomi on tyytyväinen siitä, että hän sai vaimonsa Suomeen, mutta kauhea suru ja ikävä eivät ole helpottaneet yhtään.

– Olen täysin yksin. Minulla on valtaa ikävä Miraa. Olimme aina yhdessä.

Yksin koiran kanssa

Tomi on ehtinyt käydä haudalla kahdesti hautajaisten jälkeen, mutta pitkän välimatkan vuoksi hautausmaalla käyminen ei ole kovin usein mahdollista.

– Minun on kuitenkin helpompaa olla töissä, jotta on jotain tekemistä ja pääsen pois kotoa. En juttele paljon kenenkään kanssa, mutta työpaikalla on silti helpompaa kuin kotona. Saa ajatukset hetkeksi muualle, hän kertoo.