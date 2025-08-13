Mitalisti ihmettelee outoa ratkaisua – pian Mattia, 29, kuoli

Kanadaa edustava Vegard Jarvis Westergård ihmettelee toimia kuolleen italialaissuunnistaja Mattia Debertolisin tapauksessa.

Mattia Debertolis, 29, lyyhistyi miesten keskimatkan suunnistuskilpailussa World Gamesissa Kiinan Chengdunissa perjantaina 8. elokuuta. Italialainen löydettiin tajuttomana, ja miehelle annettiin hoitoa, mutta hän kuoli tiistaina 12. elokuuta.

Kanadaa edustava, Norjasta kotoisin oleva suunnistaja Vegard Jarvis Westergård luonnehtii koko suunnistusyhteisön olevan järkyttynyt.

– Tämä on hyvin erityinen tapaus suunnistuksessa, koska kyseessä on pieni laji. Kaikki eivät tunne kaikkia, mutta kaikki tietävät, kuka kukin on. On outoa, kun yksi neljästä italialaisesta kuolee yhtäkkiä, Westergård sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Hän sijoittui itse keskimatkalla kolmanneksi mutta eli epävarmuudessa. Westergårdin mukaan urheilijoille kerrottiin vain, että italialainen oli sairaalassa.

– Se on vähän outoa. Kaikki oli täysin normaalia kilpailun jälkeen. Kaikki ovat eläneet epävarmuudessa, emmekä tienneet, miten vakavasta asiasta oli kyse, kuin vasta seuraavana päivänä, suunnistaja päivitteli.

Lämpöä Chengdunissa oli perjantaina yli 30 celsiusastetta, mutta kovassa ilmankosteudessa tyvenessä kelissä tuntui kuin lämpö olisi lähennellyt 40:tä astetta. Westergård vahvisti useiden urheilijoiden kärsineen kuumuudessa ongelmista vaikka hän oli oloihin muutaman Kiinassa vietetyn viikon aikana tottunut.

– Ilma oli täysin tyyni, ja se oli haastavaa. Monet eivät olleet tottuneet kuumuuteen.

– Monet kertoivat olleensa täysin uupuneita. Ne olivat täysin epänormaalit olosuhteet.

Saksan suunnistaja sisätiloihin kesken kisan

Saksaa edustava norjalaislähtöinen suunnistaja Anselm Reichenbach kertoi, ettei ollut aiemmin koskaan kokenut moisia oloja.

– Oli hirvittävän kuuma ja ilmankosteus oli korkea. Ei myöskään ollut pilvistä kuten aiempina päivinä, joten aurinko paistoi täysin, varsinkin miesten kilpailussa, hän kuvaili.

Auringon porottaessa Reichenbachia oli alkanut huimata. Hän piti NRK:n mukaan tauon ja istuutui erään talon lähelle. Suunnistajan annettiin mennä sisälle ilmastoinnin ja veden pariin.

Jokusen minuutin sisällä vietettyään Reichenbach lähti kohti maaliviivaa mutta keskeytti.

– Ajattelin, että olisi kauhean tyhmää lyyhistyä keskelle metsää, mutta taisin pysähtyä oikeaan aikaan, hän tuumi.

Kuollut Debertolis oli suunnistanut heinäkuussa MM-kisoissa Kuopiossa. Hän sijoittui pitkän matkan kilpailussa 31:nneksi ja keskimatkalla 47:nneksi.