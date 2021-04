Tomi ihmetteli veden pakenemista Khao Lakissa ja kuvasi tämän kylmäävän videon lähestyvästä vesiseinästä – muistaa edelleen tsunamin voiman: "Kuin olisi nyrkillä lyöty"

Pakoon vesitorniin

Videon loppu on kuvattu vesitornista, johon Jalonen ja hänen isänsä kiipesivät pakoon. Tornissa oli myös kymmenkunta thaimaalaista.

Vesi oli kuin seinä

Jalosen mukaan ensimmäisistä tsunamin merkeistä lähtien heillä olisi ollut noin kymmenen minuuttia aikaa lähteä karkuun. Oli kuitenkin onni, että perhe pakeni viime tingassa. Jos he olisivat lähteneet aiemmin, he olisivat suurella todennäköisyydellä päätyneet suojaan jonnekin kaukaisempaan rakennukseen, jotka kaikki tuhoutuivat.

Veden vetäydyttyä perhe löysi toisensa ja he lähtivät kävelemään sisämaahan ja lopulta he juoksivat vuorenrinteelle kumipuuviljelmille.

Pääsivät lepäämään hotelliin

Jalosen mukaan mielessä kävi myös ajatus, että ehkä vesi osui pahiten juuri sinne, missä he olivat, ja että muualla oltaisiin säästytty pahimmalta.

Vuorenrinteellä perhe tapasi suomalaisen pariskunnan, joka oli majoittunut yhdessä ainoista pystyyn jääneistä hotelleista. Pariskunta oli nauttinut aamupalaa hotellilla, kun he olivat alkaneet kuulla ihmeellistä jylinää.

– He olivat miettineet, että onko hotellimme todellakin näin lähellä merta?

Uutta tsunamia pelättiin

– Meidän tarinamme on se onnellisin tarina, meille ei käynyt mitään.

– Totta kai siellä näkyi ruumiita, mutta kun sen tuhon on nähnyt, se ei enää järkytä, tiedettiin että varmasti tullaan ruumiita näkemään.

Paikalliset syyttivät itseään

Jalonen kertoo paikallisten ansaitsevan hatunnoston. Suurin osa heistä menetti kaiken, mutta silti he olivat valmiita antamaan viimeisimmistä varoistaan rahaa ja ruokaa sitä tarvitseville.

– He olivat todella ystävällisiä, he kokivat että tapahtunut oli jotenkin heidän vikansa, että he olivat tehneet jotakin pahaa ja jumala kostaa.