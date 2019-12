Sukellusyrittäjä Janne pakeni tsunamia avomerelle – rannalle pääsy oli shokki

Tropiikin lämpö kietoi syliinsä



Sukellusyrittäjä Janne Miikkulaisella on monta hyvää syytä jäädä Thaimaahan. Hän on viihtynyt Kaakkois-Aasiassa jo 17 vuotta.



Ilmasto

Varsinkin alkuvaiheessa maa kiinnosti, erityisesti sen ilmasto, lämpö ja astetta rennompi ote elämään kuin täällä Suomessa.



Yritys

Omien firmojen kehittäminen on kiinnostanut. Elanto tulee Thaimaasta, joten Thaimaassa ollaan. Yritys on kasvanut vuosien varrella ja nykyään istun sukeltamisen sijaan toimistossa excelin ääressä. Meillä on viisi sukelluskeskusta eri puolilla maata. Lisäksi olemme juuri aloittaneet rantaravintolan pyörittämisen Phuketissa.



Sukellus

Tietenkin sukeltaminen ja kaikki siihen liittyvä on saanut jäämään. Vanha totuus on, että helppo tapa tappaa hyvä harrastus on tehdä siitä työ. Nyt kaiken toimistossa istumisen jälkeen sukelluspullo tuntuu jälleen mukavalta selässä.