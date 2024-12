Tomi ihmetteli veden pakenemista Khao Lakissa ja kuvasi tsunamin valtavan voiman: "Kuin olisi nyrkillä lyöty"

Yli 200 0000 henkeä vaatinut tsunami sai alkunsa Intian valtameren merenalaisesta maanjäristyksestä. Suomalaisia menehtyi 179 ja viisi jäi kadoksiin 26.12.2004 tapahtuneen katastrofin jälkeen.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2021. Julkaisemme sen uudelleen, kun tapaninpäivän tsunamista on kulunut 20 vuotta.

Tapaninpäivänä Sri Lankassa oli yli 600 suomalaista ja Thaimaassa noin 3 000. Suurin osa onneksi pelastui.

Pelastuneiden joukossa oli Tomi Jalonen, joka oli perheensä kanssa lomamatkalla Khao Lakissa. Jalosen isä, äiti ja tuolloinen tyttöystävä olivat saapuneet Thaimaahan kaksi päivää aiemmin.

Tsunamin lähestyessä perhe oli rannalla.

– Ihmettelimme vain sitä ilmiötä, kun rantaviiva alkoi kuivumaan. Kaikki muutkin ihmiset vain ihmettelivät, että miksi rantaviiva pakenee.

Jalosella oli mukanaan kamera ja hän kuvasi lähestyvää aaltoa.

– Videollakin kuuluu kun ihmettelemme ja katsomme, että onpas hienon näköinen surffiaalto.

Tsunamin ennusmerkit olivat ilmassa, mutta ei kukaan tuolloin sitä osannut arvata. Lähihistoriassa ei ollut tapahtunut näin tuhoisaa tsunamia. Paikallisetkin jäivät ihmettelemään meren käyttäytymistä.

Vedessä oli paljon ihmisiä kanooteilla. Veden vetäytyessä merellä olleet hinasivat kanoottejaan satojen metrien päästä rantaan märällä hiekalla.

Pakoon vesitorniin

Meren erikoinen käyttäytyminen sai ihmiset seuraamaan tilannetta viimeiseen asti.

– Videolta näkyykin, kuinka aalto iskee siihen niemennyppylän päälle, seisomme siinä vielä isäni kanssa rannalla. Lähdimme viimeisten joukossa juoksemaan sisämaata kohti, minä määräsin suunnan ja isäni vauhdin.

– Juoksimme rakennusten läpi ja aalto oli jo kantapäillä, kun huomasimme, että erään talon takana oli vesitorni.

Jalosen äiti ja tyttöystävä lähtivät pakoon aiemmin ja pääsivät suojaan kumpareen päällä olevan rivitalo-bungalowiin.

– Joku oli viittonut, että tulkaa tänne. Toisen kerroksen ikkunasta oli noussut vesi sisään.

Videon loppu on kuvattu vesitornista, johon Jalonen ja hänen isänsä kiipesivät pakoon. Tornissa oli myös kymmenkunta thaimaalaista.

Loppujen lopuksi kävi ilmi, että tuolta alueelta kaikki muut rakennukset, paitsi rivitalon pätkä ja vesitorni, tuhoutuivat.

Vesi oli kuin seinä

Jalosen mukaan ensimmäisistä tsunamin merkeistä lähtien heillä olisi ollut noin kymmenen minuuttia aikaa lähteä karkuun. Oli kuitenkin onni, että perhe pakeni viime tingassa. Jos he olisivat lähteneet aiemmin, he olisivat suurella todennäköisyydellä päätyneet suojaan jonnekin kaukaisempaan rakennukseen, jotka kaikki tuhoutuivat.

Perheellä oli todellakin onnea. Kaikki selvisivät naarmuitta.

Jalonen kuvaa, että aalto tuli kohti kuin seinä.

– Vettä tuli kymmenen metrin paksuudelta monta kilometriä.

Joissakin videoissa näkyy, että vesi virtaa suhteellisen rauhallisesti ihmisten jaloissa. Khao Lakissa tilanne oli toinen.

– Niin kuin olisi nyrkillä lyöty, Jalonen kuvailee veden voimaa.

Jalonen seurasi veden virtausta isänsä kanssa vesitornista. Veden mentyä sisämaahan, lähti se myös tulemaan takaisin mereen paluuvirtana. Vesitornista miehet huomasivat pienen thaimaalaispojan, jota paluuvirta kuljetti. Jalonen pelasti muiden kanssa palmusta kiinni pitäneen pojan.

Veden vetäydyttyä perhe löysi toisensa ja he lähtivät kävelemään sisämaahan. Lopulta he juoksivat vuorenrinteelle kumipuuviljelmille.

– Siellä istuttiin ensimmäinen päivä iltaan asti. Koko ajan kuului huutoja, että tulee uusi tsunami.

Pääsivät lepäämään hotelliin

Jalosen mukaan mielessä kävi myös ajatus, että ehkä vesi osui pahiten juuri sinne, missä he olivat, ja että muualla oltaisiin säästytty pahimmalta.

Totuus valkeni, kun seurue lähti kävelemään tietä pitkin kylää kohden. Maa oli mutavellinä polveen asti, rakennukset olivat tuhoutuneet, autot lennelleet ympäriinsä ja ruumiita oli kaikkialla.

Vuorenrinteellä perhe tapasi suomalaisen pariskunnan, joka oli majoittunut yhdessä ainoista pystyyn jääneistä hotelleista. Pariskunta oli nauttinut aamupalaa hotellilla, kun he olivat alkaneet kuulla ihmeellistä jylinää.

– He olivat miettineet, että onko hotellimme todellakin näin lähellä merta?

Seurueen matka jatkui pariskunnan kanssa hotellille. Se oli täysin tyhjä ja perhe sai sieltä huoneet kahdeksi yöksi.

Tsunamin jälkeen perhe vietti vielä kolme yötä Thaimaassa.

Uutta tsunamia pelättiin

Tilanteen rauhoituttua, Jalonen kävi skootterilla isänsä kanssa katsomassa heidän bungalowinsa tilannetta. Katto oli paikalla, mutta seinät hävinneet.

– Juuri kun olimme siellä, tuli taas huuto, että tsunami tulee!

Paikalla oli juuri armeijaa kuorma-auton kanssa. Jalosen isä kiipesi lavalle ja Jalonen itse lähti skootterilla karkuun. Tsunamia ei tullut.

– Ihmisten keskuudessa oli koko ajan paniikki. Vaikkei sitä uutta tsunamia tullutkaan.

Jalosen puheesta kuuluu, että tapahtumat ovat jääneet elävänä mieleen. Kuudentoista vuoden aikana ihmiset ovat ehtineet kauhistella tarinaa useaan otteeseen.

– Meidän tarinamme on se onnellisin tarina, meille ei käynyt mitään.

Monet ovat tietenkin päivitelleet kuolleiden määrää ja sitä, näkikö Jalonen ruumiita.

– Totta kai siellä näkyi ruumiita, mutta kun sen tuhon on nähnyt, se ei enää järkytä, tiedettiin että varmasti tullaan ruumiita näkemään.

Paikalliset syyttivät itseään

Jalonen kertoo paikallisten ansaitsevan hatunnoston. Suurin osa heistä menetti kaiken, mutta silti he olivat valmiita antamaan viimeisimmistä varoistaan rahaa ja ruokaa sitä tarvitseville.

– He olivat todella ystävällisiä, he kokivat että tapahtunut oli jotenkin heidän vikansa, että he olivat tehneet jotakin pahaa ja jumala kostaa.

Jalonen on ammatiltaan liikennelentäjä. Työ on normaalioloissa matkailua ja niin on myös vapaa-aika. Jalonen kertoo reissaavansa paljon vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Traumoja tsunamista ei jäänyt.

– Ihan samoissa rantabungaloweissa olen asunut sen jälkeenkin.

Asioita tulee kuitenkin katsottua eri kantilta lomakohteissa. Silmät vaeltavat helposti etsimään evakuointireittejä.

Elämääkin tulee katsottua eri tavalla.

– On paljon asioita mistä murehtii, tulee naristua arjen pikku jutuista. Se on ihan turhaa. Siitä pitää edelleenkin muistuttaa itselleen.

