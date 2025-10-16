Sean Wiswesserin mukaan Nato-maiden tulisi vastata määrätietoisesti Venäjän ilmatilaloukkauksiin.

Kravatin ja liivin yhdistelmä pistää silmään torstaiaamun kirjastotilaisuudessa.

Tässä tilaisuuden yhdysvaltalainen puhuja siis on. Entisellä tiedustelupalvelun työntekijällä on sentään turvakengät jalassa. Parikymmentä vuotta agenttimaailmassa jättää jälkensä.

Sean Wiswesser on Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun CIA:n entinen upseeri, joka on erikoistunut Venäjän turvallisuuspalveluihin ja Venäjän vaikutusyrityksiin lännessä.

Wiswesser on kirjoittanut myös aiheesta kirjan, joka ilmestyy huhtikuussa 2026.

MTV Uutiset haastatteli Wiswesserin Helsingissä, jossa hän osallistui tietokirjailija Jessikka Aron uusimman kirjan julkistustilaisuuteen.

Aron tänään julkaisema kirja Putinin USA on hänen kolmas Putinin Venäjää ja Venäjän informaatiosotaa käsittelevä teos. Uusin kirja keskittyy erityisesti Yhdysvaltoihin kohdistuviin vaikutuskampanjoihin ja valottaa muun muassa vuoden 2016 presidentinvaalien alla tehtyjä disinformaatio- ja häirintäkampanjoita.

Entinen CIA-upseeri on yksi Aron uusimpaan kirjaan haastatelluista henkilöistä. Wiswesser korostaa tänäänkin, ettei puhu entisen työnantajansa CIA:n eikä Yhdysvaltojen hallinnon tai turvallisuuspalveluiden edustajana. Hän esittää mielipiteensä yksityisenä kansalaisena.

Venäjä kuuntelee vain määrätietoisia vastauksia

Kaksikymmentä vuotta turvallisuuspalvelussa työskennelleellä Wiswesserillä on suomalaisyleisölleen silti painavaa asiaa.

– Suomi on sodassa, ja se oli sodassa jo ennen kuin se liittyi (puolustusliitto) Natoon, ex-upseeri sanoo.

Hän tarkoittaa hybridisotaa, mutta kuitenkin. Wiswesserin mielestä hybridioperaatiot pitäisi nimetä nykyistä selkeämmin. Länsi- ja Nato-maiden olisi myös vedettävä nykyistä selkeämmät punaiset linjat Venäjään päin.

– Teillä on valtavan pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Juuri nyt Venäjä testaa Naton reaktionopeutta. Jokaiseen ilmatilaloukkaukseen ja kaapelirikkoon tulisi vastata hyvin määrätietoisesti.

Sean Wiswesser työskenteli yli 20 vuotta CIA:lla niin kutsuttuna case officerina, käsittelijänä. Työnsä puitteissa hän piti yhteyttä myös muihin tiedustelupalveluihin sekä venäläisiin tiedusteluelinten jäseniin.

Sujuvasti venäjää puhuva Wiswesser kutoo tuon tuosta venäjänkielisiä ilmaisuja puheeseensa. Hänen mukaansa länsi on ja pysyy Venäjän glavnii protivnikina, "päävihollisena".

Hän kertoo olevansa tyytyväinen niiden Nato-maiden kommentteihin, jotka kertovat vastaavansa mahdollisiin ilmatilaloukkauksiin ampumalla venäläiset lennokit tai hävittäjät alas.

– Naton viestin täytyy olla: Venäjä, ole valmiina. Meidän on muistettava, että Venäjä tässä on se hyökkäävä taho. Meidän on nimettävä se hyökkääjäksi, Wiswesser jatkaa.

Hän kiinnittää Venäjän hybridisodassa erityistä huomiota kaapelirikkoihin parin viime vuoden aikana.

– Onko missään muualla maailmassa nähty yhtä paljon ankkureista johtuvia kaapelirikkoja? Vastaus on ei, ei edes maailman vilkkaimmin liikennöidyillä laivareiteillä, entinen tiedustelu-upseeri sanoo.

Kansalaisten medialukutaito ratkaisevaa tekoälypropagandasodassa

Paitsi että Suomen ja muiden Nato-maiden tulisi nimetä Venäjän hybridioperaatiot ja vastattava niihin määrätietoisesti, olisi Sean Wiswesserin mukaan lännessä käytettävä enemmän resursseja Venäjän informaatiovaikuttamisen ymmärtämiseen.

– Tässä Aro ja muut, jotka tutkivat Venäjän tapoja vaikuttaa, tekevät erinomaista työtä.

Myös kansalaisten medialukutaito on entistä suuremmassa roolissa aikana, jossa yhä suurempi osa propagandasta on tekoälyllä yleisölle räätälöityä sisältöä.

Esimerkiksi deepfake-videot, jotka ovat täysin keinotekoisesti luotuja, näyttävät jo pelottavan aidoilta.

Ylipäätään Wiswesser muistuttaa, että on yhä vaikeampaa erottaa, mitkä informaatiosisällöt ovat ihmisten ja mitkä koneiden luomia.

– Emme saa päästää Putinia ja hänen korruptoitunutta hallintoaan helpolla heidän informaatiopelissään.

Entä sitten uutiset, joiden mukaan Yhdysvallat on vetänyt presidentti Donald Trumpin johdolla rahoitusta Baltian mailta niiden informaatiosotaa tutkivista ohjelmista – eikö tämä ole huono kehitys disinformaatioon vastaamisen kannalta?

– En ota poliittisesti kantaa. Mielestäni Nato on paremmassa jamassa kuin koskaan, ja olen vuosikymmenten aikana nähnyt erinomaista yhteistyötä puolustusliiton sisällä.