Pikajuoksulegendan jättiprojekti tuuliajolla – urheilijoiden palkintorahat yhä rästissä: "Maksakaa, kiitos"

Pikajuoksulegenda Michael Johnsonin operoima Grand Slam Track -yleisurheilukiertue on ajautunut talousvaikeuksiin.

Johnson lanseerasi liigan viime vuonna. Tuolloin hän mainosti liigaa sarjana, jossa urheilijoita kohdeltaisiin ensiluokkaisesti. Johnson lupasi myös kaikille lajivoittajille 100 000 dollarin (noin 86 500 euron) voittopotin.

Grand Slam Track ajautui kuitenkin vaikeuksiin vain kolmen osakilpailun jälkeen. Johnson joutui perumaan kauden neljännen ja viimeisen kisan. Ensin Johnson sanoi perumisen johtuneen kisapaikkaan liittyvistä sopimushaasteista, mutta sittemmin hän on kertonut perumisen johtuneen rahaongelmista.

Johnsonin mukaan yksi Grand Slam Trackin merkittävimmistä tukijoista vetäytyi.

– Tämä vuosi on ollut meille todella vaikea taloudellisesti. Meillä oli sijoittaja, joka ei pystynyt täyttämään sitoumuksiaan tälle liigalle, Johnson kertoo Front Office Sportsille.

– Se oli meille valtava isku, joka aiheutti meille suuria kassavirtaongelmia ja laittoi meidät ja urheilijamme vaikeaan asemaan. Olen kuitenkin luottavainen, että pääsemme vaikeasta tilanteesta ulos, Johnson jatkaa.

Taloushaasteiden vuoksi Grand Slam Track ei ole kyennyt maksamaan lajivoittajille lupaamiansa palkintorahoja. FOS:n mukaan muun muassa pikajuoksija Gabby Thomas pyysi yhden sarjan TikTok-julkaisun kommenttikentässä liigaa maksamaan hänelle palkintorahansa. Sittemmin kommentti on joko poistettu tai piilotettu.

– Maksakaa minulle kiitos, Thomasin kommentissa luki.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin puheenjohtaja Sebastian Coe on kertonut liiton tarkkailevan Grand Slam Trackin tilannetta tarkalla silmällä.

– On turha esittää, että tämä olisi jollain tapaa miellyttävä tilanne. Tämä ei ole hyvä juttu. World Athletics on seissyt aina vahvasti urheilijoiden takana. Kyse on uudesta liigasta, mutta urheilijoille on maksettava, Coe sanoo The Guardianin mukaan.

Johnson vakuuttaa tekevänsä kaikkensa, jotta urheilijat saisivat palkintorahansa mahdollisimman nopeasti. Johnson on kertonut aiemmin, että liiga tavoittelee paluuta ensi vuodeksi, mutta ensin rästimaksut on hoidettava kuntoon.

– Meidän on hoidettava tämä oikein. Meidän on huolehdittava urheilijoistamme ja myyjistämme.

– Me olemme tehneet viimeiset kaksi kuukautta hartiavoimin töitä varmistaaksemme, että pystymme huolehtimaan kaikista, ja että pystymme kisaamaan myös ensi kaudella. Herään öisin ajattelemaan sitä, ja ajattelen sitä ensimmäisenä aamuisin.

Oman huippu-uransa aikana kolme henkilökohtaista olympiakultaa ja kuusi henkilökohtaista MM-kultaa voittanut Johnson myöntää, että Grand Slam Track taisi haukata ensimmäisellä kaudellaan vielä liian suuren palan.

– Ehkä lähdimme liian nopeasti liikkeelle. Meidän olisi varmaan pitänyt olla hieman varovaisempia.