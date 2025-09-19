Satasen maailmanmestarin ja kaksinkertaisen olympiamitalistin, yhdysvaltalaisen Fred Kerleyn osallistuminen dopingin käytön sallivaan Enhanced Games - tapahtumaan (Parannellut kisat) poiki rajuja reaktioita yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa.

Olinpaikkatietojen laiminlyönnistä väliaikaiseen kilpailukieltoon vastikään tuomitun Kerleyn kerrottiin aiemmin tällä viikolla olevan mukana ensi toukokuussa järjestettävässä tapahtumassa.

Enhanced Games on saanut urheilupiireissä kriittisen vastaanoton, sillä kisoihin osallistuvia urheilijoita ei testata dopingin varalta lainkaan. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan myös monet Tokiossa aiheesta haastatellut yleisurheilutähdet suhtautuvat Kerleyn osallistumiseen yksiselitteisen kielteisesti.

– Se on traagista kahdesta syystä. Osaltaan se on sitä siksi, että Kerley on ollut viime vuosina yksi maailman parhaista yleisurheilijosta, ja hänen osallistumisensa oikeuttaa sen järjettömyyden, mitä Enhanced Games edustaa. On myös surullista, että emme näe häntä arvokisoissa, vuoden 2004 korkeushypyn olympiavoittaja Stefan Holm sanoo.

Norjalainen 400 metrin aitajuoksija Amalie Iuel pitää Kerleyn osallistumista mauttomana.

– He huijaavat. Hänet on hyllytetty, ja hän käyttää hyväkseen mahdollisuutta kilpailla eri sarjassa. Tämä on haitaksi lajillemme, jossa asiat pyritään tekemään reilusti, Iuel sanoi norjalaiselle TV2:lle.

Ruotsalainen 200 metrin juoksija Henrik Larsson oli lausunnoissaan kaikkein suorasukaisin.

– V***n pelle, Larsson sanoi.

– On melkeinpä hullua, etteivät ihmiset tajunneet sitä jo aikaisemmin, mutta nyt hän ikään kuin myöntää käyttävänsä dopingia.

Kerley on sanonut tavoittelevansa Usain Boltin nimissä olevan sadan metrin maailmanennätyksen 9,58 alittamista. Hänen nykyinen, kolme vuotta sitten tekemänsä ennätys on 9,76.

Onnistuessaan Kerley kuittaisi miljoonan dollarin palkinnon, joka Enhanced Gamesissa on luvattu kaikille, jotka tekevät paremman tuloksen kuin virallinen voimassaoleva maailmanennätys.

– Ei hän siinä kuitenkaan onnistu, Larsson virnisti.