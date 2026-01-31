Ilveksen tähtipelaajan Matias Mäntykiven tekoset joutuvat kurinpidon pöydälle.
Mäntykivi yritti SM-liigan kurinpidon mukaan potkaista KalPan Andreas Okanya kamppailutilanteessa lauantaina.
Katso tilanne pääkuvan videolta.
Kolmannessa erässä tapahtunut tilanne ei johtanut kaukalossa rangaistukseen. Kurinpito tutkii tapauksen. Mahdollinen pelikielto julkaistaan sunnuntain aikana.
Mäntykivi, 24, on Ilveksen ja SM-liigan suurimpia tähtiä. Hän on iskenyt kuluvalla sesongilla 11+21=31 pistettä.
Ilves voitti illan ottelussa kuopiolaisvieraat 3–1.