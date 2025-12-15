McLeodin tyttäret -sarjasta tuttu Rachael Carpani on kuollut.
Australialaisesta McLeodin tyttäret -sarjasta tuttu Rachael Carpani on kuollut 45-vuotiaana, kertoo Deadline-julkaisu. Carpanin perhe vahvisti kuolinuutisen julkaisemalla päivityksen tähden Instagram-tilillä.
Päivityksessä kerrotaan Carpanin menehtyneen 7. joulukuuta krooniseen sairauteen.
– Tony ja Gael Carpani ilmoittavat suurella surulla, että heidän kaunis tyttärensä, rakastettu australialainen näyttelijä Rachael Carpani, menehtyi yllättäen, mutta rauhallisesti kroonisen sairauden jälkeen, päivityksessä lukee.
Carpani nähtiin rakastetussa McLeodin tyttäret -sarjassa vuodesta 2001 vuoteen 2009 asti Jodi Fountainin roolissa.
Carpani on esiintynyt myös Home and Away -sarjassa.