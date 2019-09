Toimittajien portinvartija JSN sai uuden puheenjohtajan – kommentoi Hesarin kohua aiheuttanutta Hongkong-mainosta "vastenmieliseksi"

Helsingin Sanomien paperilehdessä ja verkon näköislehdessä julkaistiin eilen mainos , joka on tuomittu monessa mielessä propaganda-luonteisena. Kiinan erityishallintoalue Hongkong oli ostanut sivun kokoisen mainoksen, jossa perusteli omaa toimintaansa.

Hänestä on kuitenkin syytä muistaa kaksi asiaa. Hyvösen mukaan Helsingin Sanomien uutisointi on ollut ansiokasta esimerkiksi Kiinan Uiguurien aseman käsittelyssä. Hyvönen nostaa esiin myös propagandaan erikoistuneen tamperelaisprofessorin Heikki Luostarisen.

– Tietysti voidaan aina kysyä, millainen arvo tällaisella propaganda-julistuksella on. Todennäköisesti ei paljon minkäänlainen, Hyvönen sanoo.

"Myönnetään omat virheet ihan kirkkaasti"



– Harkitaan aina, kun lähdetään jakamaan sellaista kovin vihapitoista tekstiä. Ehkä sellainen hitaasti hengittäminen ja kymmeneen laskeminen on aika hyvä neuvo.

JSN:n toiminta kiinnostaa myös kuluttajaa

JSN on journalismin itsesäätelyelin, joka pyrkii tulkitsemaan hyvää journalistista tapaa ja puolustamaan sanan- ja julkaisemisen vapautta. 60-vuotias Eero Hyvönen uskoo, että ihmiset ovat kiinnostuneita JSN:n toiminnasta myös journalismin ammattikunnan ulkopuolella.

– JSN on yllättävänkin tunnettu. Me journalistit usein ajattelemme, että se on vain meidän sisäpiiripuhetta, Hyvönen pohtii.