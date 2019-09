Moni Helsingin Sanomien lukija hieraisi silmiään: Hongkongin tilanteeseen kantaa ottava mainos herättää kiivasta keskustelua – "Kokonainen sivu poliittista propagandaa"

Hongkongissa on viime kuukausina virinnyt hallintoa vastustava protestiliike, jonka mielenosoituksiin on osallistunut satojatuhansia ihmisiä. Mielenosoittajilla ja poliisilla on paikoin ollut väkivaltaisia yhteenottoja.



Helsingin Sanomissa mainostajaksi kerrotaan "Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalue". Mainoksessa todetaan, että lukija on varmasti nähnyt ja kuullut Hongkongin tapahtumista, mutta erityisesti korostetaan, että tilanteeseen löydetään ratkaisu.

Mainos

Mainos

– Tämän palapelin me ratkaisemme itse. Ja se saattaa viedä aikaa.

Mainoksessa painotetaan, että Hongkong on sitoutunut "yksi maa, kaksi järjestelmää" -periaatteeseen. Periaate takaa sille ja toiselle Kiinan itsehallintoalueelle Macaolle taloudellisen ja osittaisen poliittisen autonomian.

– Tulemme jatkossakin olemaan turvallinen, avoin, vapaamielinen ja kosmopoliittinen yhteiskunta sekä kansainvälisesti verkostoitunut, elinvoimainen ja dynaaminen talous.



Poikkeuksellinen mainos herättää keskustelua

Mainosta ja sen julkaisua on tänään ihmetelty sosiaalisessa mediassa. Etenkin Twitterissä moni on nostanut esiin mainoksen propagandaluonteen.

– Kokonainen sivu poliittista propagandaa Helsingin Sanomissa. Valtion vaikuttamiskeinojen monet ulottuvuudet, politiikan tutkija Johanna Vuorelma kommentoi.

– Turkistarhausmainonnan yhteydessä jo vähän funtsin, että mitä kaikkea HS on valmis rahasta mainostamaan, Europe Electsin viestintävastaava Julius Lehtinen ihmettelee saatetekstissään.



– Täytyy myöntää, että tämä oli hieman yllättävä koko sivun mainos tämän aamun Hesarissa, kommentoi ekonomisti Olli Kärkkäinen.



Mainos

Mainos

Helsingin Sanomien edustajat eivät ole Twitterissä osallistuneet keskusteluun julkaisupäätöksestä. MTV Uutiset ei myöskään ole tavoittanut Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimittajaa kommentoimaan mainoksen julkaisemista.



Kansainvälinen mainoskampanja

Helsingin Sanomat ei ole suinkaan ainoa sanomalehti, joka on mainoksen sivuillaan julkaissut, vaan kyseessä on kansainvälinen mainoskampanja. Vastaavia ilmoituksia on julkaistu ympäri maailmaa eri kielillä.



Hongkongilaisen South China Morning Post -lehden mukaan aluehallinto on käyttänyt mainoskampanjaan 7,4 miljoonaa Hongkongin dollaria eli noin 8,6 miljoonaa euroa.



Sen mukaan mainos on julkaistu muun muassa Financial Timesissa, Washington Postissa, Frankfurter Allgemeine Zeitungissa ja Le Mondessa. Myös japanilainen Nikkei ja eteläkorealainen Kyunghyang Shinmun ovat listalla. Lisäksi maksettua mainontaa on ostettu sosiaalisessa mediassa.



South China Morning Post kertoo, että kampanjan tarkoituksena on vakuuttaa kansainväliset sijoittajat ja turistit alueen vakaudesta.



Ruotsissa Dagens Nyheterissä julkaistu mainos nostatti viime viikolla kohun, jossa lehteä syytettiin kommunistidiktatuurin propagandan levittämisestä. Päätoimittaja Peter Wolodarski kommentoi ymmärtävänsä kritiikin, mutta uskovansa ruotsalaisten ymmärtävän viestin lähettäjän taustat.

Mielenosoittajilla vaikuttavampi kampanja

South China Morning Postin haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että hallinnon mainoskampanja häviää vaikuttavuudessaan mielenosoittajien kampanjalle. Lehden tietojen mukaan protestiliike on joukkorahoituksella kerännyt yli 30 miljoonaa Hongkongin dollaria. Rahoilla on ostettu mainostilaa useille erilaisille mainoksille.

Mainos

Mainos

Myös Helsingin Sanomissa on nähty mielenosoittajien koko sivun kokoinen mainos tiistaina 20. elokuuta. Tuolloin lehden sivulla A9 julkaistiin mainos otsikolla "Hongkong anoo apua". Mainoksessa maalataan tilanteesta täysin erilainen kuva kuin tämänpäiväisessä hallinnon mainoksessa.

Kun hallinnon mainos korostaa, että hongkongilaiset selvittävät tilanteen itse, pyytää mielenosoittajien mainos lukijalta apua.

– Ole hyvä ja kehota hallintoasi tukemaan meitä, hongkongilaisia, kohdatessamme kiihtyvää väkivaltaa Hongkongin hallituksen taholta, mainoksessa todetaan.

– Aika käy vähiin ja tarvitsemme apuasi.

Mielenosoitukset jatkuneet kuukausia

Viimeksi tänään poliisi on käyttänyt mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua. Ennen kaasun käyttöä vihaiset joukot olivat saartaneet suositulla ostosalueella useita kiinniottoja tehneitä poliiseja.



Eilen poliisi ampui vesitykeillä mielenosoittajia, jotka olivat heitelleet valtion rakennuksia kivillä ja polttopulloilla.

Liike lähti liikkeelle lakialoitteesta, joka olisi mahdollistanut rikoksesta tuomittujen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Mielenosoittajien kritiikin mukaan aloite saneltiin aluehallinnolle Kiinan johdolta ja se olisi tiukentanut Kiinan otetta itsehallintoalueesta.

Mainos

Mainos

Lakialoite jäädytettiin kesällä ja lopulta peruttiin kokonaan mielenosoittajien painostuksesta. Protestiliike ehti kuitenkin jo tätä ennen laajentua yleisesti nykyistä aluehallintoa vastustavaksi ja demokratian vahvistamista vaativaksi, joten se ei ole lakannut, vaikka lakialoite peruttiin.

Protestiliikkeen mukaan noin 1 500 mielenosoittajaa on pidätetty. Monet maat ja myös EU ovat ilmaisseet huolensa tilanteesta.

– Odotan viranomaisten kunnioittavat kokoontumisen ja ilmaisun vapautta, sanoi EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini elokuun lopussa. Hän pyysi myös mielenosoittajilta rauhanomaisuutta.



MTV Uutiset Live 4.9.: Suomalaisprofessori Hongkongin hallinnon eleestä: "Todella merkittävä myönnytys" – aktivismi jatkunee silti