Kirja-arvio: Päätoimittajat – kirja toimitustyöstä ja sen ongelmista

Minkälaista on arjen toimitustyö? Painostetaanko toimituksia ja pimitetäänkö julkisia asiakirjoja? Kenellä on sananvapautta ja kenellä ei? Onko sananvapaus uhattuna?

Esimerkiksi Lapin Kansan lukija-alueella saamelaiset aiheuttavat journalistisia ongelmia. Lapin Kansan päätoimittajan Antti Kokkosen mukaan Paliskuntain yhdistys katsoo usein, että jos et ole sataprosenttisesti heidän kanssaan samaa mieltä, olet heitä vastaan.

Kokkonen sanookin, että Journalistin ohjeissa ei ole kohtaa, jossa sanottaisiin, että alkuperäiskansoja on kohdeltava journalismissa eri tavoin kuin muita.

"Mitä se toimittajalle kuuluu?"

Sananvapaus ja julkisuuslaki tunnetaan toisinaan varsin huonosti. Kokkonen ihmettelee Rovaniemen kaupungin virkamiesten kommentteja tietopyyntöihin. Yleisin heitto on kysyä kysyjältä, että mitä se toimittajalle kuuluu.

STT:n Minna Holopaisen mukaan julkisuuslakia pitäisi tulkita julkisuusmyönteisesti. "Jos on epäselviä kohtia, niissä pitäisi julkisuuden voittaa, mutta tätä ei mikään viranomainen noudata."

Kunnanjohtaja laskee artikkeleiden määrää

Kirkko vaihtaa viholliskuvaa

Jo pitkään samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen on jakanut kirkkoa ja tämä aihe jakaa luonnollisesti Kotimaan lukijakuntaa.

Teinilän mukaan kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisistä on jatkoa aiemmalle kirkon syrjintäpolitiikalle. Aikoinaan kirkon patriarkaalinen ihmiskäsitys suhtautui kielteisesti työväkeen, sittemmin naisiin ja nyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Keski-ikäiset miehet jäävät katveeseen

Mari Teinilä pohtii, että mediaa ei kiinnosta konservatiivisia arvoja kannattavan (miehen) sananvapaus, sillä heistä ei juuri kirjoitella, koska he eivät ole kiinnostavia. Paitsi jos sattuu olemaan konservatiivinen lestadiolaismies. Sen sijaan lehdistä saa useinkin lukea, kuinka julkkis käy rauhoittumassa Valamon ortodoksiluostarissa – se on kiinnostavaa.

Suomen Kuvalehden päätoimittaja Matti Kalliokoski sanoo Tennilän tavoin, että mediassa on aliedustettuna muun muassa viisikymppiset miehet jotka "eivät ole kovinkaan sinut nyky-yhteiskunnan ja sen äänen kanssa, joka yhteiskunnassa on vallalla". Kalliokosken mukaan toimittajat tekevätkin aivan liian paljon juttuja kaltaisistaan.

Hallituksen toimia syytä valvoa

Nykyinen päätoimittaja Niemi puolustaa lehdistön sananvapautta ja sanoo, että vaikka Suomessa on paljon sananvapautta, se voidaan helposti myös menettää.

Lisäksi joka hallitus näyttää Niemen mukaan tekevän lakiesityksen, joka jollain tavoin on kaventamassa sananvapautta. Sananvapaus ei siis ole itsestäänselvyys.

Maalittaminen voi johtaa itsesensuuriin

"Maalitusmeiningeissä riehuvien ihmisten tarkoitus on pelotella ja pyrkiä rajoittamaan keskustelua. Siinä on riski, että toimitukset alkavat vieroksua joitakin aihepiirejä", Kauppalehden Arno Ahosniemi sanoo.

Pentikäinen kertoo päätoimittajan arjesta

Mikä on yksityistä ja mikä julkista

"Meidän tapammehan tarkoittaa, että on jotenkin uhrin kannalta häpeällistä, että on tullut hakatuksi tai raiskatuksi. Senhän ei pitäisi olla niin, vaan häpeä on tekijöiden."