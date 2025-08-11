Ylen Radio Suomen alueelliset aamulähetykset poistuvat – radiouutisten määrä vähenee

Taustalla ovat muuttuneet radion kulutustottumukset ja rahoituksen leikkaukset, kertoo Yle.
Ylen Radio Suomen ohjelmisto uudistuu syyskuun alusta alkaen, tiedottaa Yle.
Uudistusten myötä Radio Suomen alueelliset aamulähetykset poistuvat. Ne yhdistyvät Radio Suomen päivän kanssa uudeksi aamupäivän ajankohtaisohjelmaksi.
Radiouutisten sekä Urheiluradion kestoja lyhennetään ja määriä vähennetään. Ylen mukaan radiouutisten sisältö ja kestot päivitetään vastaamaan yleisön käyttötarpeita osana Radio Suomen uudistusta.
Lisäksi Ykkösaamu siirtyy Yle Radio 1:n puolelta Radio Suomeen.
Uutta ohjelmaa on luvassa puolestaan iltapäivään, arkipäivien alkuiltaan sekä viikonloppuun.
Yle kertoo, että Radio Suomen uudistusten taustalla ovat radion kulutustottumusten muutokset sekä Yleen kohdistuneet rahoituksen leikkaukset.
– Olemme pyrkineet löytämään keinoja, joilla voimme tarjota suomalaisille ajankohtaista, hyväntuulista ja paikallista radiota, Yle Radio Suomen toimituspäällikkö Olli Junes kertoo tiedotteessa.