Lääkärit käskivät Hannahin, 24, pysymään erossa jalkapallosta – johtaa nyt hallitsevaa mestaria EM-kisoissa

Hallitseva Euroopan mestari Englanti koki muutoksen tuulia EM-kisoja varten. Ykkösvahdiksi kesän turnaukseen nousi Hannah Hampton. Näin ei kuitenkaan olisi käynyt, jos Hampton olisi nuorempana kuunnellut lääkäreiden ohjeistuksia.

Yksi merkittävä muutos oli se, kun vain 36 päivää ennen kisojen alkua maalivahti Mary Earps ilmoitti lopettavansa maajoukkueessa. Earps torjui Englannin mestariksi kolme vuotta sitten. 24-vuotias Hannah Hampton sai isot saappaat täytettäväkseen.

Chelseaa kaksi edellistä kautta edustanut Hampton sai nuorella iällä selkeät ohjeet lääkäreiltä. Ilman syvyysnäkökykyä syntynyttä Hamptonia ohjeistettiin pysymään poissa kolmesta ammatista. Aivokirurgin, lentäjän ja ammattiurheilijan ammatit eivät sopisi hänelle. Hampton ei kuitenkaan kuunnellut ohjeistuksia.

– Koko elämäni ajan olen yrittänyt kumota ihmisten väitteitä. Minulle sanottiin nuoresta iästä lähtien, että en osaisi pelata jalkapalloa. Se ei olisi ammatti, jota voisin harjoittaa. Tässä minä olen kuitenkin nyt, Hampton sanoi aiemmin BBC:lle.

Hampton on käynyt useissa leikkauksissa näkönsä korjaamiseksi, mutta hänellä on edelleen vaikeuksia syvyysnäkönsä kanssa. Jo pelkkä vesilasin kaataminen voi olla vaikeaa.

– Jos en pidä lasista kiinni, niin se ei onnistu. Kun olin nuorempi ja pelasin koripalloa, niin mursin jokaisen sormeni. Silloin ajattelin, että miksi aina käy niin. Miksi en saa palloa kiinni? Hampton totesi.

Diagnoosin jälkeen Hampton ymmärsi paremmin, mistä oikein oli kyse. Hän ei kuitenkaan luovuttanut. Nyt hänen tärkein tehtävänsä on pallojen kiinni ottaminen. Mitä hän tekee myös Sveitsin EM-kisoissa, kun Englanti puolustaa mestaruuttaan.

Suomen EM-alkulohkossa pelaavan Norjan maalivahti Cecilie Fiskestrand on ällistynyt Hamptonista.

– Vau, en tajunnut sitä. On todella sääli saada tällaisia uutisia, mutta on todella hienoa kuulla, että ihmiset pystyvät taistelemaan huonojen uutisten läpi. Juuri tällaiset tarinat antavat toivoa ja iloa, joista hyödymme tässä maailmassa, Fiskestrand sanoi NRK:lle.

Myös Norjan päävalmentaja Gemma Grainger on vaikuttunut ja yllättynyt Hamptonin tarinasta.

– Kenellekään, mutta jos erityisesti nuorelle tytölle sanotaan, ettei hän osaa pelata jalkapalloa, ei ole sellainen asia, jota kukaan haluaa kuulla. Se kuulostaa erittäin inspiroivalta. Se on fantastinen tarina ihmisille, joille sanotaan, etteivät he osaa tehdä mitään, Grainger totesi.

Ylilääkäri Aimée Sjaastad työskentelee Ullevaalin sairaalan silmäosastolla ja on leikannut potilaita yli kaksikymmentä vuotta. Hän selventää, ettei tunne Hamptonin sairautta, mutta sanoo, että siitä on uskomattoman monta eri variaatiota. Myös leikkauksien jälkeiset tulokset voivat vaihdella.

Sjastaadin mukaan yksikin leikkaus voi riittää, mutta joskus niitä tarvitaan useita. Hampton on kertonut lääkäreistä, jotka ovat sanoneet hänelle asioista ja ammateista, joista hänen tulisi pysyä poissa. Sjastaad ei anna tällaisia neuvoja.

– Joskus luokseni tulee nuoria, jotka haluavat lentäjiksi tai vastaavaan ammattiin, jossa on erittäin tiukat näkövaatimukset. Sitten on katsottava onko mahdollista tehdä jotain asian parantamiseksi. Mielestäni tässä tarinassa on erittäin kaunista ja hienoa, että hän ottaa sen esiin ja onnistuu tekemään sen, mihin luulisi tarvitsevansa eniten syvyysnäköä, Sjastaad päättää.

Hampton on EM-turnauksessa ainoa englantilaisvahti, jolla on maaotteluja tilillään. Hän voitti tällä kaudella Chelseassa liigamestaruuden, FA Cupin ja liigacupin. Englannin EM-turnaus käynnistyi 1-2-tappiolla Ranskalle.