Budjettiriihessä odotettavissa jälkipuintia: "Temput on nyt nähty ja pitää keksiä jotain muuta"

Hallitus kokoontuu maanantaina budjettiriiheen sopiakseen valtion ensi vuoden talousarviosta. Kokouksessa on tarkoitus päättää noin miljardin euron lisäsopeutuksista aiemmin linjattujen useiden miljardien säästötoimien lisäksi.

Talousasioiden ohella budjettiriihessä on määrä käsitellä myös perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan viimeaikaisia rasistisina pidettyjä lausuntoja.

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen arvioi Kymmenen uutisissa, että keskusteluista tulee tiukat.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uhkasi lauantaina, ettei riihi pääty ennen kuin perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsitelty.

– Varmaan aikaa tiukkaa keskustelua on luvassa. Hallituspuolueista RKP on jo sanonut, että perussuomalaisten viimeaikainen toiminta horjuttaa koko hallitusyhteistyön perusteita.

– Vastaavasti perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei tunnu näkevän tässä oikeastaan minkäänlaista ongelmaa. Muut hallituspuolueet kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat jossain tässä välillä.

Loikkanen näkee, että tilanteesta on vaikea päästä eteenpäin tavalla, jossa jokainen osapuoli säilyttäisi kasvonsa.

– Erityisesti RKP:n ja kokoomuksen kannattajista moni ajattelee, että nämä puolueet eivät voi enää katsoa perussuomalaisten toimintaa sormien läpi ilman, että puolueiden uskottavuus murenisi merkittävästi. Toisaalta perussuomalaisten johdolla ei todennäköisesti ole halua, eikä oikein mahdollisuuttakaan antaa piiruakaan periksi.

Loikkanen ei usko, että perussuomalaiset pahoittelisivat kyseisiä puheita.

– Koska siitä voisi tulla heidän mielestään kuva, että he jotenkin alistuisivat hallituskumppaneiden edessä. Hallituksen aiemmat rasismikohut saatiin ikään kuin siivottua maton alle näillä rasisminvastaisilla tiedonannoilla, rasismikoulutuksilla ja muilla tempuilla. Ne temput on nyt nähty ja pitää keksiä jotain muuta, Loikkanen sanoo.

Hallituksen on tarkoitus päättää noin miljardin euron lisäsopeutuksista.

– Jos rasismikeskustelu tulee olemaan vaikeaa, niin todennäköisesti sopeutustoimet löytyvät vähän helpommin. Pääasiassa on luvassa menoleikkauksia. Veronkorotuksia ei haluta tehdä, sillä tätä Suomen heikko ja orastavaa talouskasvua ja kuluttajien ostovoimaa ei haluta häiritä millään tavalla. Se tiedetään, että leikkaukset eivät tule kohdistumaan eläkkeisiin.

Jaakko Loikkanen uskoo, että todennäköisesti myöskään koulutusleikkauksia ei nähdä.

Hallitus sanoi kautensa alussa koulutuksen olevan erityissuojeluksessa.

– Sen jälkeen koulutukseen on kyllä koskettu, mutta uskon, että siltä osin tie on nyt kuljettu loppuun. Yksi ehkä kiinnostavimmista asioista näiden leikkausten osalta on se, että joko näistä kuuluisista yritystuista löytyy jotain leikattavaa. Se nähdään sitten huomisesta eteenpäin.

