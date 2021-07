13-vuotias Aliisa arvostelee ilmastonmuutoksesta kertovia kirjoja – kesäprojekti sai apurahan: "Haluan innostaa myös muita"

Hänen on tarkoitus lukea ja arvostella viisi ilmastonmuutoksesta kertovaa tietokirjaa Instagram-tilillään ja sen lisäksi lähettää arvostelunsa lähialueen kouluihin opettajille hyödynnettäväksi.

Tietoa ja oppia parempiin valintoihin

Aliisa uskoo, että projektista on hyötyä tulevaisuuden kannalta. Hän saa lisää kokemusta viestinnästä ja vaikuttamisesta sekä tietoa ilmastonmuutoksesta.

– Haluaisin kirjojen kautta oppia lisää siitä, miten voi tehdä ilmaston kannalta kestäviä vaate- ja ruokavalintoja, ja innostaa myös muita perehtymään tärkeään asiaan. Olen valinnut luettavakseni erilaisia tietokirjoja, joista osa on yleisiä teoksia ja osa keskittyy johonkin, kuten esimerkiksi ruokaan.

"Nuoret ymmärtävät, mitä muutos vaatii"

– Kahden vuoden aikana olemme rahoittaneet yhteensä 100 nuorten ilmastotekoa ja jokainen näistä sadasta teosta on osa ilmastokriisin ratkaisua. Nuoret ymmärtävät, mitä muutos vaatii ja ovat sitä omalta osaltaan vauhdittamassa.

Ilmastokriisi vaikuttaa nuorten hyvinvointiin

Puurula muistuttaa, että ilmastonmuutos on tärkeä teema nuorten hyvinvoinnin kannalta.

– Ilmastokriisi ja muut kestävyyshaasteet vaikuttavat nuorten hyvinvointiin jo tänä päivänä esimerkiksi mielenterveyden näkökulmasta, mutta kyse on myös nuorten tulevaisuuden näkymistä sekä tulevista sukupolvista, joita ilmastokriisi erityisesti koskettaa.

Kesälle apurahaa sai kaikkiaan 22 erilaista hanketta. Apurahojen suuruus on ollut 50–5000 euron välillä, joista nuoren oman työn osuus on maksimissaan 500 euroa. Yhteensä koko vuonna nuorten ilmastotekoihin on annettu apurahaa 49 kappaletta 112 000 euron edestä.