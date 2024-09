Lumi, 13, istui perjantaisin yksin puun alla Paimiossa – sitten kaikki muuttui

Nolan on istunut 7. luokan alusta lähtien joka perjantai kahden tunnin ajan samalla paikalla. Tunteja on siis takana yli puolen vuorokauden verran.

– Oli hiljaista ja rauhallista. Se on vähän harmi, kun ihmiset kävelevät tästä ohi eivätkä edes katso tänne päin.

Nolanin edessä maassa on useita kylttejä.

"Se oli ihmeellistä"

Syyskuun alettua alkoi kuitenkin tapahtua. MTV Uutisten vieraillessa paikalla puun alla istui kymmenisen ihmistä. Nolan kertoo, että parhaimmillaan paikalla on ollut noin 30 kanssakulkijaa.

– Se oli ihmeellistä. Moni ihminen sanoi, että he ovat tulleet Helsingistä tai Hämeenlinnasta.

Paikalla on Nolanin isän lisäksi kymmeniä nuoria ja aikuisia, joista osa kertoo tulleensa paikalle Turusta.

Nolanin toiminta on osa Fridays for future -liikettä, joka tuli tunnetuksi ilmastoaktivisti Greta Thunbergin myötä, mutta Nolan "lakkoilee" vasta koulupäivien päätyttyä.

Ei nouse puheeksi

– Koulussa oppikirjoissa sanotaan, että on ilmastonmuutos, mutta melkein se jää siihen. Ikäiseni eivät tiedä, miten paljon se tulee vaikuttamaan ja vaikuttaa jo.

Nolan kertoo, että hän on oppinut ilmastonmuutoksesta kirjoista, uutisista ja muista artikkeleista sekä IPCC:n ilmastoraportista.

– Ihmiset eivät halua kansan ymmärtävän, että heidän pitäisi tehdä enemmän. He antavat olettaa, että he tekevät kaiken mahdollisen, ja kaikki on hyvin.