Nuoret vaativat nopeita toimia ilmaston puolesta: "Nyt on pakko tehdä jotain"

– Mitä me halutaan? Ilmastotekoja. Koska? Nyt! Koska? Nyt!

Tunnelma on lämmin ja tavoite yhteinen: Maapallo pitää pelastaa.

– Me nuoret halumme nyt vähän herätellä. Nyt on tekojen paikka, sanoo Emilia Hanhirova päättäväisesti.

Hanhirova on yksi mielenilmauksen järjestäjistä.

– Ruotsissa 16-vuotias ympäristöaktivisti Greta Thunberg on vetänyt Fridays for Future -kampanjaa ja lakkoillut joka perjantai. Hän vaatii muutosta, kuten mekin täällä vaadimme. Meidän mielestämme hän on tosi inspiroiva, Hanhirova kertoo.