MTV Uutiset seuraa Viestikoekeskus-jutun käsittelyä: Syyttäjä vaatii toimittajille puolentoista vuoden ehdollista vankeutta

10.35 Jutun käsittelylle on varattu 20 päivää, mutta on mahdollista että niin montaa päivää ei tarvita. Jutun syytteet luetaan vasta ensimmäisenä varsinaisena käsittelypäivänä, mutta ne tulivat oikeudenkäynnin alettua julkisiksi jo nyt.

Syyttäjä vaatii nettijuttua poistettavaksi

10.15 Syyttäjä vaatii myös Viestikoekeskuksesta kertovaa verkkojuttua poistettavaksi Helsingin Sanomien nettisivuilta. Se on julkaistu 16.12.2017. Kyseinen artikkeli on yhä netissä. Vaatimus on hyvin poikkeuksellinen. Se perustuu lakiin sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, jonka 22 § 3 momentissa todetaan näin.