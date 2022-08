Viestikoekeskus-juttu käräjille, keskiössä Brysselissä saatu muistitikku ja tietovuoto: HS:n epäillään saaneen salaisia sotilastiedustelutietoja jo vuosia aiemmin

MTV Uutiset Live seuraa oikeudenkäyntiä kello 8.30 alkaen MTV Uutiset Livessä sekä MTV Uutisten verkkosivuilla.

Miten toimittaja sai muistiinpanot mukaansa?

Pietiläinen on yksi kolmesta syytteessä olevasta toimittajasta. Syytteet koskevat turvallisuussalaisuuden paljastamista ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritystä. Toimittajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Käsittely alkaa torstaina käräjäoikeuden valmisteluistunnolla.

Alafuzoff on kiistänyt syyllisyytensä epäiltyihin rikoksiin

Tietovuodon esitutkinta sen sijaan on edelleen kesken Keskusrikospoliisissa. Siinä epäiltynä on STT:n tietojen mukaan vain kontra-amiraali evp. Alafuzoff. Hän on julkisuudessa myöntänyt olleensa kuultuna asiassa, mutta kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Poliisi ei ole vahvistanut epäillyn henkilöllisyyttä.