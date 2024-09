Niina Lahtinen kohtasi kivuliaan pulman TTK-treeneissä: "Tämä on se haaste"

Pari kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen jälkeen sen kuitenkin kolahtaneen heidän tajuntaansa, että he olivat jakson päätteeksi pudotusuhan alla.

– Ajatteli, että voi ei, tässähän on tämä inhottava puoli, että tässä tiputetaan ihmisiä, ja tällä viikolla se konkretisoitui, että voi ei, sehän saatan olla vaikka minä.

Kaikesta huolimatta Lahtinen ja Helenius suuntaavat uuteen viikkoon hyvillä mielin. Heleniuksen mukaan kaksikolla on ollut tanssiharjoituksissa varsin hauskaa ja luovaa.

Lahtisen mukaan yksi tanssimisen haasteista on ylitse muiden: tanssikengät, jotka hänkin oli ottanut heti pois kameroiden sammuttua.

– Näistä oikein näkee, kuinka näillä korkokengillä on jynssätty lattiaa. Näitä ei ole mulle tehty, en kyllä oikein tiedä, kenelle tällaiset kengät on tehty ylipäätään. Itse en ole viihtynyt näissä, en ole tykännyt, Lahtinen totesi.

– Sami teetti yhtenä päivänä lämmittelynä rumbakävelyä, niin tajusin, että ahaa, nämä kuuluvat siihen, että sen takia tämmöiset kengät. Mutta muuten olen kyllä enemmän sellaisia lenkkari-ihmisiä. Tämä on se haaste, mikä tässä on ollut, että ollut kantapäät vähän verillä näistä kengistä. Mutta tanssiminen itsessään on kivaa.