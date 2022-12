Vihapuheen tutkija Tuija Saresma valittu vuoden tieteentekijäksi

Saresma on kulttuurintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen dosentti ja toimii Jyväskylän yliopistossa nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtorina. Hän on tutkinut vihapuheen vaikutuksia tutkijoihin, tieteeseen ja yhteiskunnan rakenteisiin.

– Yhteiskunnallisesti on varsin tärkeää, että löytyy tutkijoita, joilla on rohkeutta ja halua tarttua poliittisesti arkoihin tutkimusaiheisiin ja tuoda niitä julkiseen keskusteluun. On tarpeellista valaista sitä, mitä vihapuhe voi merkitä tieteen tekemiselle, tieteelle ja demokraattisen yhteiskunnan rakenteille. Meidän kaikkien etu on, että tutkitaan asioita, jotka eivät tunnu vain mukavilta, sanoo Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola tiedotteessa.